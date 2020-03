La millonaria multa que podría tener que pagar Daniel Samper por trino

La Superintendencia de Industria y Comercio inició una actuación administrativa al periodista y youtuber Daniel Samper Ospina por "explotación económica de niñas (os) para fines publicitarios y de marketing".



Es decir, por haber utilizado la imagen de los hijos del presidente Iván Duque en una publicación en sus redes sociales, junto a su juego de mesa.

A través de 11 trinos, este martes Samper contó lo que ocurrió:



"Recibí una carta de la Superintendencia de comercio en que se me informa que me abren investigación por haber utilizado la imagen de los hijos del presidente (foto oficial, publicada x presidencia) en un publicación frente a la cual pedí disculpas…"(sic), escribió en un trino.



En este trino, que el periodista borró horas después de haberlo publicado, se veía una foto de los hijos del presidente al lado de su juego de mesa.



"Consideré imprudente hacerlo; me equivoqué; pedí perdón. Veo que de poco sirvió porque el superintendente, íntimo amigo de Duque, utiliza su poder para abrir una investigación que puede conducir a una multa cuyos topes pueden ser de 1.800 millones de pesos", continúa el relato de Samper.

Y continúa: "El superintendente es el abogado de confianza de Duque, fue su tesorero de campaña, fue el abogado de su UTL: es él la cabeza de la entidad que ahora busca multarme por una foto que buscaba hacer sátira sobre una noticia".



"Mis productos de sátira política (libros, obras de teatro, el juego) se promocionan con la ambigüedad de parecer piezas publicitarias, pero ser memes que hacen anotaciones satíricas sobre la actualidad nacional…".



"Es evidente que la pieza en cuestión servía como meme y no como efectiva campaña publicitaria, y que su propósito principal era hablar de la indelicada utilización del avión presidencial para ir a Panaca (no de vender el juego en Panaca)", escribe Samper en sus redes sociales. "La prueba es que la imagen en cuestión estuvo en mis redes por 19 horas; la empresa dueña del juego certifica que en ese lapso no se vendió ni un solo juego de mesa; que no obtuve ningún beneficio económico derivado de ese post".



Y añade: "Supe x conocidos que Duque estuvo molesto; sé que la campaña #LosNiñosNoSonUnJuego de presidencia pudo tener que ver con eso; reitero mis disculpas; estoy abierto a aprender de cualquier error y a convertirlo en pedagogía; pero es evidente que el gobierno busca intimidarme…¿No es acaso desproporcionada esta reacción ante un tema que se podía superar con mis disculpas? ¿Es normal que la superintendencia, que depende de Duque, mande cartas semejantes? ¿Buscan asustarme para que deje de hacer sátira contra el gobierno?"



"Sé que en sectores del uribismo pretenden construir la infame narrativa de que soy un violador de niños y este error lo usarán para eso; que activarán la bodega uribista para persistir de forma amañada y miserable en ese mensaje, y que tratarán de destruirme...", trinó el periodista.



Samper concluye estos trinos diciendo que "es deplorable que el gobierno utilice la superintendencia como instrumento de represalia por utilizar una fotografía pública que no dejó consecuencias...".



En la misiva de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura que la razón de esta investigación preliminar es porque "usó datos personales (imágenes) de dos niñas y un niño para fines de marketing y publicidad de su juego #HolaSoyDanny ¿El juego de mesa!".



Por ello, esta entidad busca establecer si este trino vulneró los derechos de esas personas en cuanto al tratamiento de sus datos personales.

¿Qué sigue ahora para Daniel Samper?

La Superindustria asegura que el expediente está a disposición para que se aporte, pid practica prueba de "oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales", antes de que se profiera una decisión de fondo.



Además, la SIC tiene conocimiento de que eliminó la imagen y pidió excusas.



El periodista debe allegar la prueba de que al momento de solicitar la autorizaicón "informó al representante legal de las (os) niñas (os) todo lo que ordena el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012".



Además, debe remitir la copua de la autorización "previa, expresa e informada otorgada ´por el representante legal de las (os) niñas (os) para el uso de las imágenes de tales menores de edad con fines de mercadeo y publicidad relacionada con la venta de su juego".

¿Por qué Samper trinó esa foto?

La celebración de cumpleaños de la hija del presidente se vio envuelta en una polémica. No por la fiesta en sí misma sino porque uno de los aviones presidenciales habría sido usado para transportar a algunos de los invitados al festejo, que se realizó en la hacienda Panaca, en Quimbaya, Quindío.



En medio de este capitulo, el periodista publicó el trino con sus frecuentes mensajes irónicos con la imagen que dice "Vayas a donde vayas, no olvides llevar #MiPutoJuegoDeMesa".

Imagen juego de mesa Daniel Samper. Foto: Redes sociales

Vea aquí el documento completo de la SIC

