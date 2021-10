Interpretación de las encuestas genera fisuras en los ‘verdes’

La Alianza Verde decidió contratar tres encuestas: dos consultando a sus militantes y otra con personas elegidas por la colectividad, en procura de tener los insumos que les permitan afrontar las elecciones presidenciales del 2022.



Pero tras conocerse los resultados, lo que se evidenció es que cada una de las facciones comenzó a reclamar un triunfo y los aires de división parecen haberse incrementado.



En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), con militantes, se estableció que el 53 por ciento de los consultados cree que la alianza de los ‘verdes’ para primera vuelta debe ser con la Coalición de la Esperanza y el 37 por ciento estima que debe ser con el Pacto Histórico.



En la de EcoAnalítica, con los simpatizantes, el 41 por ciento (la mayoría) también está de acuerdo que sea con los de la Coalición de la Esperanza. También los elegidos, en su mayoría, están de acuerdo con esto.



En la encuesta del CNC igualmente se establece que el 67 por ciento está de acuerdo con que para la primera vuelta se debe buscar la unidad de la Coalición de la Esperanza y el Pacto histórico. En la de EcoAnalítica con los simpatizantes, el 55 por ciento le apuesta a esa unión. Y también esa idea gana en el sondeo realizado con los elegidos.



En lo que tiene que ver con intención de voto, en la encuesta del CNC y en la de EcoAnalítica con los militantes, las mayorías están con Petro, pero a la hora de revisar lo que tiene que ver con los elegidos, el ganador es el exgobernador Carlos Amaya.

Lo que pasa, y así lo reconocen varios de los congresistas ‘verdes’, es que una vez se conocieron los resultados de las encuestas, cada uno se aferró a la parte que le interesaba y dejó de lado la encuestas en general.



En otras palabras, esos resultados evidenciaron que en Alianza Verde claramente hay dos tendencias, una más cercana a Petro y la otra un poco más de centro.

Posturas encontradas en el Partido Alianza Verde

El senador Antonio Sanguino, la senadora Sandra Ortiz y el exgobernador Carlos Amaya conforman la ‘terna verde’. Foto: Prensa Carlos Amaya

Para la senadora Angélica Lozano la decisión que tomó en marzo pasado el partido fue ratificada con los resultados de las encuestas. En este punto ella menciona tener un candidato propio, que sería el exgobernador Carlos Amaya; y competir en la consulta presidencial con la Coalición de la Esperanza.



Y sobre la posibilidad de unirse en primera vuelta con el Pacto Histórico, como lo señalan los resultados de los estudios de opinión, ella asegura que ese es un asunto que no pueden decidir los ‘verdes’, pues está en la órbita de otra colectividad.

Siento que no están valorando los insumos sino fragmentos para favorecer sectores: Katherine Miranda FACEBOOK

“La encuesta arroja resultados que confirman la decisión de marzo del partido. La diferencia es que en ese momento se decidió la unión de los alternativos en segunda vuelta y ahora en la encuesta se quiere en la primera vuelta”, dijo Lozano.



La representante Katherine Miranda señaló que el problema es que se están viendo las encuestas de manera parcial. “Siento que no están valorando los insumos sino fragmentos para favorecer sectores”, dijo.



De acuerdo con ella, el problema radica en que se están poniendo por encima unos egos y unas peleas personales que han impedido el acercamiento de todo el sector alternativo.



“La encuesta refleja que cada uno está haciendo campaña para la presidencia por su lado”, dijo Miranda.



Por su parte, Camilo Romero, aspirante presidencial, dijo que frente a las encuestas que mandó a hacer el partido, “la propuesta que hemos hecho de la unidad de todos los sectores alternativos gana en todos los escenarios”.



“Nosotros no le tenemos miedo que los centristas del partido puedan ir a la Coalición de la Esperanza. ¿Por qué a ellos les da tanto temor que nosotros podamos juntarnos con el Pacto Histórico, si tampoco están dispuestos a la unidad sin vetos?”, fue el planteamiento del representante Inti Asprilla.



Lo que sigue para la Alianza Verde

Sobre cuál es el camino que finalmente tomarán los ‘verdes’ está claro que todo esto deberá definirse el próximo 22 de octubre en una reunión de la Dirección Nacional, conformada por 59 personas, entre congresistas y dirigentes regionales, entre otros. Los resultados de la encuesta no son vinculantes.



Ese día la dirección del partido deberá definir si se hace una consulta con la Coalición de la Esperanza. Ello implicaría que los ‘verdes’ tengan un candidato. Y eso es otro asunto que tendrían que resolver.



Pero también hay otro sector que pedirá que se dé una unión con el Pacto Histórico (donde está aspirando el senador Gustavo Petro) para enfrentar la primera vuelta presidencial.



Además, tendrán que evaluar la propuesta de que el partido los deje en libertad de apoyar al candidato que quieran.

REDACCIÓN DE POLÍTICA

