Intelectuales proponen acciones para la conversación nacional

Con el fin de "enriquecer el debate (que se ha dado en medio de la conversación nacional)", más de 50 ciudadanos, entre los que se incluyen exministros, economistas y líderes de opinión firmaron un Manifiesto por Colombia, que consta de 13 puntos.

Jorge Humberto Botero, expresidente de Fasecolda, fue quien convocó a estos ciudadanos vinculados a la academia, participantes regulares de debates políticos y antiguos servidores del estado.

Entre los puntos se encuentras los siguientes:



-Reducción de la desigualdad social

- Lucha contra la corrupción

- Fortalecimiento de la educación, especialmente la de carácter público

- Protección adecuada de los ancianos

- Fortalecimiento de las políticas de protección de la naturaleza y el medio ambiente

- Implementación gradual de los acuerdos con la antigua guerrilla de las Farc, incluido el capitulo sobre desarrollo rural

- Protección renovada de la vida de antiguos combatientes y líderes sociales

- Compromiso con el crecimiento económico y la inversión productiva



En el listado de los firmantes hay pluralidad de ideologías políticas, procedentes de diversos sectores. Aseguran que no esperan una respuesta del Gobierno Nacional.



Daniel Mera, economista y columnista colombiano, aseguró que este es un "llamado de un grupo de intelectuales públicos que se meten al debate dirigido al poder político, económico y el poder de movimiento social, en otras palabras, es un manifiesto al país para los tomadores de decisiones".



"En cierta medida este manifiesto nos está reconciliando", agrega Mera.



El economista aseguró que con el fin de tener una sociedad más justa y equitativa, le piden al Gobierno "no terminar la conversación nacional en marzo", fecha en la que tiene prevista el Gobierno que concluya.



Camilo Reyes, experto en política internacional, y otro de los firmantes, aseguró que se suma a este manifiesto "para dar un mensaje de serenidad y conciliación".



Finalmente, los firmantes argumentaron que "se requiere centrarse en las soluciones estructurales y no postergar la búsqueda de las soluciones de fondo".



