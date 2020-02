¿Por qué Margarita Rosa llamó mamerto a Jesucristo?

La actriz Margarita Rosa de Francisco ha sido tendencia en las últimas horas por un trino suyo en el que dijo que Jesucristo era un mamerto. La discusión ha sido impulsada, sin duda, por el origen y significado del vocablo mamerto, posiblemente uno de los más usados en el último medio siglo en la jerga política.

La polifacética actriz afirmó: “Yo no sé por qué tanto facho es fanático de Jesucristo, el más mamerto de todos. El mamerto de los cielos”.



En las últimas horas, ella agregó: “Indignados de bien: eso les pasa por creer que 'mamerto' es un insulto”.



El lingüista Fernando Ávila, director Académico de la Fundación Redacción, anota que en la actualidad 'mamerto' es (desde la perspectiva del fascista o facho) el que predica la paz (con las Farc, con el Eln...) y la igualdad (la inclusión), como lo haría Jesucristo ("manso y humilde de corazón"), lo que hace contradictorio (o al menos paradójico) que el facho lo tenga como ídolo.



Para el experto en el idioma, la situación es sencilla y “eso es lo que creo que debe entenderse del tuit de Margarita Rosa”. Según él, “el facho, en cambio, ve a Jesucristo como el justiciero". "Fuego he venido a traer a la Tierra, y qué quiero si no que arda". El mensaje de Jesucristo, y la Biblia en general, da para todo, sentencia.



La cuestión pasa porque en la historia política del país y en distintos escenarios la palabra ha sido concebida como un insulto.



El término tiene la singularidad que es un colombianismo, aunque en otros países de Latinoamérica, principalmente Ecuador, se usa en ocasiones para denominar a alguien lento o torpe.

.

El profesor Jorge Hernán Arbeláez Pareja, de la Universidad Nacional, seccional Manizales, escribió un texto ilustrativo del origen de la palabra, en el que afirma que "pocos conocen su significado y la mayoría la usa con excesiva liberalidad; generalmente de forma despectiva”.



Para él, la palabra mamerto tiene cuatro orígenes:



1. “Un texto largo y dificultoso es muy mamerto. Así lo dicen algunos que pocas veces o casi nunca leen por placer y que se marean cuando están obligados a consumir dos páginas distintas a las de las secciones deportivas de los periódicos y las revistas”.



2. “Mamerto es todo aquel que gusta de llevar 'la contraria', que 'desarma un balín', como diría mi abuela; que encuentra 'peros' en todo”.



3. “Mamertos para la mayoría son aquellos que o bien militan en algún grupo de izquierda o bien se portan de la forma como la mayoría consideran que proceden los 'izquierdosos' ".



4. “La acepción original está vinculada con uno de los partidos colombianos, el Partido Comunista (PCC), tradicional por sus ocho décadas de existencia".



Él relata la historia que califica de "simpática". "Cuando alboreaban los años 60 comenzaron a surgir organizaciones de izquierda inspiradas en el ejemplo de la Revolución Cubana. Las agremiaciones sindicales, campesinas y el movimiento estudiantil eran hasta entonces instrumentos de los partidos liberal y conservador y de la llamada democracia cristiana".



"A nuestra imaginación le resulta difícil concebir a un dirigente obrero que disfrutara de las peroratas de alguien del oscuro talante de Laureano Gómez, pero sorprendámonos, así sucedía".



"Pues bien, estos partidos fueron progresiva y paulatinamente desplazados. Los trapos rojiazules y las camándulas fueron reemplazados por la hoz y el martillo, las encíclicas papales fueron desalojadas de los morrales por los libros de Marx y Althusser”, escribe él.



“Dentro de estos movimientos, y entre ellos, había serias divergencias sobre el estado en que, de acuerdo con la tradición marxista, estaba el país. La diferencia más seria tenía que ver con el carácter de la lucha política. Algunos consideraban que la Revolución era inminente y que en menos de una década un ciclón iba a derruir el apolillado capitalismo colombiano”, asegura.



“En esos años, coincidencialmente, una buena parte de los dirigentes del Partido tenían nombres como Gilberto, Filiberto o Alberto. El primero, Gilberto Vieira, fue su conspicuo secretario general durante muchas décadas; un fósil erudito y conocedor, como pocos, de las luchas sociales".



El profesor de la Universidad Nacional, seccional Manizales, dice: "En el habla cotidiana de los colombianos, quien se retracta, se arrepiente o procede con mesura es considerado 'mamón'. Quien se 'mama' simplemente desiste y, como bien se dice, 'para ese no hay ley' ".



Así las cosas, "en medio del sectarismo ideológico, algunas organizaciones de izquierda, en disputa permanente por nuevos feligreses, consideraban que el PCC era timorato porque rechazaba lo que este juzgaba aventurerismos prematuros. De la mezcla de esos nombres y del colombianísimo término 'mamarse' surge la palabra mamerto”.



Su planteamiento va en línea con el de Fabio Zambrano, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Bogotá, quien dice que en los años sesenta en el país se vivía una época dorada de la radio. Uno de los mayores éxitos era el radioteatro Los chaparrines “era como el Netflix de la época”, anota el docente.



La gente hacía largas filas para entrar a los teatros en donde se emitían en directo los programas que antecedieron a las exitosas radionovelas.



“Uno de los protagonistas era Mamerto, más tuerto”, recuerda el catedrático Zambrano. "El periodista y columnista Jorge Child, uno de los más ácidos, aprovechó al personaje y bautizó a Gilberto Vieira y los demás camaradas que lo acompañaban como los mamertos".



Desde entonces, la discusión política entre los sectores de izquierda se partió en dos. Aquellos que consideraban que las condiciones objetivas y subjetivas para que la revolución triunfara en Colombia estaban dadas y otros, como Gilberto Vieira y demás camaradas, que consideraban que no.



Estos eran insultados por los otros: “No se mamen, no se mamen, no sean mamertos”.



El termino tenía una carga negativa porque para ellos en Vieira no se veía a un valiente revolucionario, sino a un burócrata que logró ser secretario del Partido Comunista durante 44 años. Asumió el cargo en el año 1947, antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y mucho antes de la fundación de las Farc.



La palabra mamerto pasó de designar a la cúpula del PCC al movimiento estudiantil. Aquel que se vistiera con jean y llevara mochila era visto como eso.



Hoy el vocablo es usado por sectores de extrema derecha para descalificar a aquellos opositores del gobierno, del partido político Centro Democrático o del expresidente Álvaro Uribe. Y aunque en los años 60 corría en los panfletos, ahora es de uso permanente en las redes sociales.



La pregunta, entonces, es: ¿insultó Margarita Rosa de Francisco a Jesucristo al llamarlo mamerto? La respuesta está en el significado que cada uno de los usuarios de la red le dé al término.



POLÍTICA