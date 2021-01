La influencer colombiana que triunfó en redes por hablar de política

Alicia Peñaranda ocupa sus días trabajando, estudiando y enseñando sobre comunicación política. Pero en los últimos años vio que podía llegarle a más personas mostrando la política de una forma cercana y atractiva.



Por eso, creó una cuenta de Instagram en la que publica contenido sobre actualidad e información política fácil de entender. Desde entonces se ha convertido en una influenciadora educadora de política.



EL TIEMPO habló con ella.

¿Qué significa ser una influenciadora educadora de política?

Es generar contenido de valor en las redes sociales. Mi intención es poner en la discusión, sobretodo virtual, que es donde estamos presentes la mayoría del tiempo ahora, temas que nos competen a todos. La virtualidad y el entorno digital privilegia los asuntos creativos, coloridos, sencillos claros e interactivos, entonces por eso me he intentado poner al nivel de lo que esos entornos piden y demandan para que el contenido tenga receptividad.

¿Cómo Instagram se convirtió en su forma de hablarle a los jóvenes de política?

En la sociedad tenemos ciertos perjuicios o asumimos ciertas cosas que las redes afortunadamente nos ayudan a derribar, y es esa percepción de que a los jóvenes no les interesa la política, pero yo estoy convencida de que no les interesa la forma en la que tradicionalmente se presenta la política, les parecen muy rígidas las noticias formales, o entrevistas y la parte dura de la política. Sin embargo, en los chat de WhatsApp, en los memes y en los diálogos de los jóvenes se habla sobre temas de poder, temas electorales, de decisión y liderazgo, pero de una forma muy sencilla.



¿Entonces a eso le apuntó?

Sí, lo que busqué con la cuenta de Instagram es darle el lenguaje que las redes necesitan y lo que intento hacer es formación e información, no tanto opinión ni contexto actual, sino analizar en general los asuntos que trascienden los momentos puntuales. Por eso en la @lapoplitologa, que es la cuenta de Instagram, las noticias no son la prioridad sino información para alimentar el criterio y para que cualquier noticia que un joven vea, sea en Colombia en China o en un municipio alejado hoy o en 10 años, tenga esos elementos para valorarla y sepan entender los conceptos y sepa conocer lo que tras bambalinas los políticos no nos muestran. Es decir, busco acercar desde lo más sencillo, digerible y fácil de entender usando elementos transversales como el marketing, la comunicación, el humor y la cultura.



Las publicaciones que hace son muy llamativas, ¿cómo ha convertido la política en un asunto creativo?

Esa pregunta me hace volver al concepto origen de mis redes y de la forma en la que yo trabajo en la comunicación política, que es la política pop.



¿Y qué es la política pop?

Es la política entendida con los ojos de la cultura popular. Es decir se acerca más a lo que la gente hace la calle que lo que los libros o la teoría normalmente nos dice. La forma más sencilla de hacerla creativa es usar el lenguaje que todos usamos, entonces la formalidad no hace parte de eso, tampoco los conceptos duros. Yo tengo seguidores que son médicos, ingenieros, artistas o personas que están en la universidad en el colegio y les interesa es lo que le es útil para su debate del día día. Yo siempre lo que hago es consultarle a mis amigas, que me dicen que no les interesa, aparentemente, nada de la política, pero sí me dicen, por ejemplo, que quieren entender qué significa el impeachment.



¿En qué consiste ‘La Política en el Espejo’?

Es un proyecto pedagógico que tiene la intención de mostrar que la política está más cerca de nosotros de lo que creemos. Y mostrar que la política no es únicamente la elección, los partidos o los gobernantes, esos son unos cuantos que nos representan. Pero yo estoy convencida, y a lo largo de la historia hemos visto, que en el deporte hay fenómenos políticos, en la moda, en la comida, en la amistad y en la familia hay asuntos políticos que tienen que ver con decisión y debate de ideas, y, mostrándolo así, he logrado que muchas personas se acerquen con un poco más de interés.



¿Cuál es el objetivo de esa iniciativa?

Entonces ‘La Política en el Espejo’ ofrece instrumentos para acercar la política y apropiarla. Por eso surge primero un pódcast, en el que analizamos en qué se parece la política a todos estos asuntos, y luego un libro, que es un e-book, pero también va hacer un libro impreso.



Usted dice que la política tiene relación con algunos temas como el amor, el deporte, los superhéroes, la moda o los animales, ¿cuénteme qué tiene que ver, por ejemplo, el amor con la política?

La política tiene que ver el amor porque la política es tan humana como esos asuntos que todos hemos vivido. La política no es algo que elijamos saber, es decir, uno no elige que la política haga parte de la vida, por el hecho de nacer en un país, de ser nacional y vivir bajo unas leyes y acuerdos ya somos seres políticos, igual que el amor, uno no sabe cuándo nace sino por el hecho de existir pasa. Uno tampoco decide tener familia, alimentarse o tener amigos sino que todas esas cosas se van dando por el hecho de vivir en sociedad, igual pasa con la política. Entonces qué importante es pensar qué tanto estamos aportando, sumando, comprendiéndola porque no podemos sentir que es ajena y eso es lo que aporta en un principio el pódcast, que tiene información histórica, con datos históricos, y cotidianos.



Entonces la política es mucho más que gobernar y ser elegidos...

Sí, la intención del libro es aumentar la cultura política, aumentar el criterio, y entender que la política está cerca. Eso es lo que permiten las fábulas, desde un lenguaje con protagonistas del mundo animal, pero que tienen situaciones humanas, podemos decir: ¡Ah ya entiendo cómo está la política en mi vida! Y luego pensar en cómo me voy a involucrar.



(Lea el libro haciendo clic aquí)



¿Es su primer libro?

Este es el primer libro que publico, y me apoya un escritor que me ayudó a co-redactar las fábulas y por eso tiene un lenguaje literario tan rico. Lo hice en Alianza con la fundación alemana Konrad Adenauer. El libro tiene un complemento de actividades, que lo hace no solo una lectura para disfrutar sino para pensar.



¿Cuál es su análisis de la actual política colombiana?

Es muy interesante y necesario que nos demos cuenta que lo que llamamos problemas actuales de la política como polarización, fenómenos de corrupción o desinterés frente a la política, no son de hoy y tampoco son exclusivamente de Colombia. Son asuntos desafiantes de las relaciones humanas y por eso ahí podemos tener un poco de misericordia y ser menos críticos y más propositivos, porque el momento que estamos viviendo es el que nos tocó vivir, y necesita el aporte de todos.



Desde su experiencia, ¿cómo está viendo las campañas políticas para las elecciones de 2022?

Yo en principio empecé a ser consultora y asesora política, entonces mi misión es acompañar a los políticos a que comuniquen ciertas ideas. Y cuando empecé a trabajar en eso me di cuenta que la comunicación no es únicamente elegir el color del vestido o el eslogan, sino que hay que entrar a mirar a ver qué tan valioso es el producto, el mensaje y el discurso, y ahí me di cuenta que había comunicación de fondo. Sobre las elecciones de 2022, generalmente ese debate nos lleva a que haya personas queriendo gobernar y siempre esa preparación empieza un tiempo antes, por eso estamos viendo que personas están empezando a prepararse para convertirse en las mejores opciones, eso es natural e importante que pase.



¿Qué veo yo y que se necesita? Que los políticos entiendan la dimensión histórica que tienen, porque hoy, gracias a la pandemia, cada vez más personas se están dando cuenta que lo que hacen sus líderes es lo que define su día a día: el confinamiento el manejo de la cuarentena, el manejo de la salud, las medidas restrictivas, todo eso las en los líderes, y por eso la política sí que está presente.



¿Qué les dice a los políticos que ya están en campaña?

Mi invitación es que no se preocupen por dónde los van a votar más, con quién se van aliar, qué color de camiseta van a elegir, cuál eslogan van a tener, preocúpense por conocer el sentimiento y las emociones de la población, y sus necesidades. Prepárense para tener ese valor de liderarlos, y luego, cuando se acerque el tiempo, empiecen a pensar en la campaña, por ahora hay que empezar a pensar en las personas.

