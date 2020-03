El drama de 26 indígenas venezolanos que buscan regresar a su país

Bajo un incandescente sol, con hambre y algunos incluso descalzos, un grupo de 26 indígenas camina por una desolada carretera en procura de llegar hasta Arauca para poder retornar a Venezuela.

Cuando el sol se hace demasiado fuerte se acuestan bajo la sombra de algún árbol, esperanzados en que de pronto pase algún carro y los recoja. Por eso no desaprovechan la oportunidad de extenderle la mano a cualquier carro que pase, sin importar la dirección, para ver si los acerca a alguna población o si les regalan comida o zapatos.



En la tarde este sábado aseguraron que llevaban cinco días caminando desde Yopal y que su meta es llegar hasta la comunidad de Chaparral, muy cerca de Puerto Páez, en el estado Apure.



Quienes conocen ese sitio aseguran que en carro desde la frontera se pueden gastar unas ocho horas. Y los indígenas ni siquiera han logrado llegar hasta la capital araucana.



Aunque están acostumbrados a largas caminatas, cuando se viaja con hambre, con sed y con niños, la marcha todavía es más lenta.



Ellos parecen no entender la situación que se vive en todo el mundo por la pandemia de coronavirus, por eso andan sin ninguna protección, ninguno tiene tapabocas y se podría decir que los cinco adultos mayores que viajan con ellos son de los pocos en el país que deambulan sin ninguna preocupación por la enfermedad en el suelo colombiano.



Tampoco se están lavando las manos cada tres horas. Es más, no se están, siquiera, bañando y mucho menos, cambiándose de ropa.



Sin embargo, como son indígenas y además extranjeros, técnicamente las autoridades araucanas es muy poco lo que pueden hacer con ellos. No los pueden multar, no los pueden expulsar del territorio y conseguirles ayuda no es fácil.

Entre el grupo hay varios niños y adultos mayores Foto: Henry Colmenares

Los indígenas contaron que pasaron al territorio colombiano básicamente a conseguir algo de ropa y también comida y que por ahora lo único que les interesa es encontrar que alguien los lleve hasta Arauca y que una vez lleguen a la capital del departamento ellos pasarán la frontera de cualquier manera y seguirán para su comunidad.



Una de las indígenas aseguró que los niños están cansados de tanto caminar y que no tienen gaseosa para tomar y que tampoco tienen harina para prepararles cualquier alimento.



Se quejan de la falta de comida y muestran que lo único que consiguieron fue ropa, pero que por ahora su principal problema es el hambre.



De todas maneras, la situación de estos indígenas ha causado preocupación dentro de algunas autoridades de Arauca pues si es cierto -como dicen- que vienen desde Yopal, eso significa que han pasado por varias ciudades y no está claro cuál es su condición de salubridad.



Pero tampoco tienen claro si una vez lleguen a la capital del departamento se les pueda facilitar su paso al territorio venezolano y mucho menos si las autoridades de ese país les permitirán pasar.



A pesar de todo, los indígenas siguen su lenta marcha, sin preocuparse por cuánto tiempo les tome llegar a su comunidad y caminando como si el coronavirus no existiera.



