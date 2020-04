Comunidades indígenas dicen que no han recibido ayudas del Gobierno

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, creo al campaña Colombia Está Contigo: Un Millón de familias, con el que se entregarán un millón de mercados a las familias más vulnerables de las comunidades: indígenas, Rom, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, representantes de Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidad LGBTI y personas vulnerables referidas por entidades religiosas. Sin embargo, comunidades indígenas, que tienen derechos a estos beneficios, denuncian no haberlas recibido.

La campaña, que inció el 2 de abril, ha llegado a varias de las comunidades mencionadas en San Andrés, Tumaco, Soacha, La Guajira, Chocó, Norte de Santander y Amazonas, pero a casi un mes de la cuarentena y 15 días después de que iniciara la campaña, comunidades con más de 3230 mil integrantes han notificado que no han recibido las ayudas prometidas.

Magdalena y Cesar

El Pueblo Indígena Chimila Ette Ennaka del Resguardo Mayor Issa Oristuna, ubicado en Magdalena y Cesar informaron que pese a haber radicado la solicitud ante presidencia y ante el Ministerio del Interior, y pese a haber presentado los documentos de certificación de los cabildos, hasta el momento no han recibido las ayudas humanitarias anunciadas.



Dicen, además, que los pueblos no cuentan con agua potable, víveres ni elementos de protección que ayuden a evitar el contagio del virus. A esto se suma el peligro de exterminio en el que se encuentra esta población, razón por la que han pedido un plan de salvaguarda urgente.



A lo anterior se agrega que la comunidad ha tenido que afrontar diferentes afectaciones. Entre ellas están: el desplazamiento interno, confinamiento, impacto sobre recursos forestales, bloqueos a caños y arroyos que llegaban al resguardo. Lo que han calificado como una afectación directa al territorio indígena y un daño a la cosmovisión del pueblo.

Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), conformado por 127 comunidades de 10 pueblos indígenas de 9 zonas del cauca, que cuenta con más de 320 mil personas, ha rechazado el manejo “irresponsable y segmentado políticamente del Estado colombiano, que ha decretado una emergencia nacional con destinación de grandes recursos públicos para la atención de la misma, pero que no llegan a las comunidades más vulnerables y empobrecidas”.



El CRIC afirmó que desde que la OMS declaró la pandemia mundial iniciaron una fase de contención en los sistemas locales y regionales con sus propios recursos y que los esfuerzos de sus comunidades no han sido reconocidos por el Gobierno nacional: “Nuestros guardias necesitan reforzar su bioseguridad, al igual que el personal de los programas y la comunidad en general; por otro lado las restricciones para el tránsito, están originado serias dificultades para la alimentación de las familias y la comercialización de productos, y las necesidades en salud y educación están por encima de los recursos con que contamos; pero entre tanto vemos como el gobierno habla diariamente, por medios de comunicación, de destinación de recursos públicos, que no sabemos en donde se están quedando”, dijeron las comunidades.



Agregaron que el programa Colombia está contigo: Un millón de familias generó grandes expectativas en su comunidad, pero que, hasta el momento, no han recibido las ayudas y temen que esas ayudas nunca lleguen a sus territorios lo que genera miedo por la popagacion del virus, sumado al riesgo de la pervivencia físico y cultural que afrontan como pueblo.



Por ello, han citado al Gobierno nacional para concretar las políticas públicas que el gobierno adoptará para los pueblos indígenas: “Hacemos un llamado a la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del pueblo para que hagan seguimiento al adecuado funcionamiento de la Comisión Mixta del decreto 1811 y para que, en el marco de esta emergencia por la pandemia, actúen de acuerdo con sus competencias, para garantizar los derechos de las poblaciones y el adecuado manejo de lo público”, aseguró el CRIC.



