¿Indígenas le pueden cobrar millonarias sumas por una falta?

Toda una polémica se ha generado en el país por la multa que pagó la modelo Elizabeth Loaiza por violar un territorio sagrado wayúu, ubicado en el Cabo de la Vela (La Guajira).



Loaiza aseguró que fue víctima de extorsión y secuestro junto a sus acompañantes, sin embargo, las autoridades de este territorio señalan que debieron reparar la falta por haber ingresado a un sitio sagrado de los wayuu sin autorización.



La empresaria agregó que le habían pedido a ella y al grupo con el que se encontraba pagar la suma de 15 millones de pesos o entregar una moto por un valor de 200 millones de pesos para poder salir, tras violentar un territorio sagrado para los indígenas wayúu.



No obstante, ella advirtió que tuvieron que "darles 6 millones de pesos, para que nos dejaran salir del hotel”, a pesar de que solo estuvieron cerca de dos metros, aproximadamente, en el territorio sagrado, como lo contó en La W.



En medio de esa situación, se presentó un enfrentamiento que dejó como resultado a un miembro de esta comunidad indígena herido en la cabeza, razón que desencadenó que se hiciera un cobro como compensación para reparar el derramamiento de sangre.



La comunidad del Cabo de la Vela lamentó el hecho y afirmó que este lunes estará instaurando una denuncia contra la modelo en la que darán a conocer lo que pasó, ya que ellos consideran que no hubo secuestro, ni extorsión, para que las autoridades tomen acciones pertinentes.



Frente a ello, se abrió una discusión de si la comunidad indígena puede poner millonarias multas como sanción a una falta.



Hay que mencionar que, tal como lo menciona el artículo 246 de la Constitución, las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial aplicando sus propias normas y procedimientos, salvaguardando la Constitución y leyes colombianas.



Uno de los elementos de la justicia restaurativa es la reparación, según Dan Van Ness and Karen Strong, esta es "la respuesta que la justicia restaurativa da al delito. Puede consistir en restitución o devolución de la cosa, pago monetario, o trabajo en beneficio de la víctima o de la comunidad. La reparación debe ir primero en beneficio de la

víctima concreta y real, y luego, dependiendo de las circunstancias, puede beneficiar a víctimas secundarias y a la comunidad".



De este modo, la jurisdicción especial indígena tiene una función legislativa, es decir, puede crear normas, lo cual tiene que ver con el dinamismo de la cultura y de las situaciones cambiantes.



Sin embargo, su autonomía jurisdiccional indígena no es absoluta pues existen elementos que determinan la competencia del resguardo indígena para dirimir conflictos e imponer sanciones a aquellas personas que cometan faltas dentro de su territorio.



En este caso particular, las autoridades del municipio de Uribia en el departamento de La Guajira, afirmaron en entrevista con La W, que aunque la modelo colombiana y el grupo de turistas que estaba con ella, no cometieron delito alguno, sí irrespetaron a la comunidad indígena.



Por su parte, Mileydis Polanco, vocera Wayuu, afirmó que la normativa de su comunidad establece que quien vulnere sus derechos debe hacer una retribución, refiriéndose a lo denunciado por Elizabeth Loaiza, respecto a que los indígenas les exigieron una gran suma de dinero a cambio de su salida del Cabo de la Vela.



“Lamentemos lo ocurrido. Desde hace muchos años venimos trabajando arduamente para la conservación del territorio. La Gobernación dice algo muy claro, esto debe ir a las instancias jurídicas que competen. La señora Elizabeth tiene una versión, la comunidad otra”, dijo Polanco quien añadió que los turistas sí agredieron físicamente a dos indígenas.



Pero, ¿qué hacer cuando hay un exceso de la jurisdicción especial indígena? Un documento de la Procuraduría especializado en esta jurisdicción advierte que "el único mecanismo ante un exceso de la jurisdicción especial indígena es la tutela".

¿Cómo es el sistema normativo de la comunidad wayúu?

Según el documento de la Procuraduría, los wayúu tienen un sistema normativo basado en la compensación por la falta o el daño causado. Este sistema implica una serie de principios y procedimientos que incluyen la participación de diferentes actores de la comunidad en la resolución de los conflictos y en el mantenimiento del control social.



En este sentido, agrega que el sistema jurídico wayúu aparece en todas sus características de sistema de justicia de restitución y no de justicia punitiva, en donde el principio fundamental es el reconocimiento del daño y el reequilibrio de las relaciones sociales mediante el pago de una indemnización.



Cuando ocurre una falta o una transgresión de la norma en la sociedad wayúu (un robo, un asesinato, una agresión), el afectado además del individuo es el apüshi (n jefe familiar) o clan matrilineal.



A través de la mediación de un palabrero o pütchipu, la parte afectada (representada es sus alaülayu) plantea al agresor (representado en sus alaülayu) un pago en especie

(animales, collares) por la falta cometida y cuyo monto se establece dependiendo de la

gravedad de la falta.



Si se llega a un acuerdo la parte agresora realiza el pago a la parte afectada en un hecho social de vital importancia en la cultura wayúu, conocido como un pago o un arreglo.

REDACCIÓN POLÍTICA

