‘Hoy la democracia no está en el Congreso, está en la calle’

La juventud colombiana ha sido la protagonista de las manifestaciones en Colombia, que ya casi completan un mes. La reforma tributaria solo fue el detonante del descontento social. Las reivindicaciones que hoy se dan en las calles van desde un ejercicio democrático más pluralista y abierto a la ciudadanía, hasta buscar un liderazgo que pueda llevar a cabo los cambios que exige el país.

Santiago Murillo Arrubla es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Dirige el centro de conocimiento colectivo llamado Cpiensa, un tanque de pensamiento dedicado a la innovación y sostenibilidad de las ciudades y del sector rural del país. Ha liderado estrategias de movilización ciudadana en pro de la empleabilidad de los jóvenes. Él afirma que uno de los grandes retos de las protestas es que las inconformidades se canalicen y logren incidir en escenarios políticos electorales y en la opinión pública.

¿Por qué marchan hoy los jóvenes en Colombia?

Los jóvenes hoy marchan porque se deforestan 220.0000 hectáreas de bosques al año y aquí no pasa absolutamente nada. Porque es un para-Estado alimentado por el narcotráfico, en el cual se mantiene una economía subterránea que sostiene intereses de ciertos grupos sociales. En el interior y en las regiones de Colombia hoy los jóvenes marchan porque el desempleo es altísimo entre los 18 y los 29 años, un desempleo que llega al casi 25 %, porque hoy las grandes empresas del país no le ofrecen alternativas de desarrollo a ningún joven que no tenga experiencia.



Los jóvenes marchan porque están hartos de que las autoridades e instituciones como la Iglesia, la Fuerza Pública, las mismas Alcaldías y gobiernos locales, no les permitan participar o tomar decisiones en los escenarios donde se deben tomar. Los jóvenes hoy marchan porque se han dado cuenta de que si es posible llegar a los escenarios de poder, pero falta la organización. Creo que los jóvenes marchan en contra de Petro y de Uribe, en contra de los extremos.

Pero muchas personas dicen que los jóvenes no saben por qué marchan...

Me da mucha risa la gente que juzga a los jóvenes por eso, porque dicen que ellos no saben que quieren y que simplemente salen a la calle porque sí. Eso es aún más preocupante para quienes están dirigiendo el país. O sea, que toda la comunicación que se está haciendo y sus estrategias de políticas públicas, están totalmente erradas porque no somos capaz de cederle la palabra a las personas que la necesitan, que son precisamente los jóvenes que marchan.



¿Cree que los jóvenes también marchan, incluso, por empatía?

Los jóvenes han visto que hemos dejado solos, en muchos momentos, a sectores que lo han requerido como el campesinado, los indígenas, los transportadores, los docentes. Hemos estado mucho tiempo adormecidos y creo que esto es una nueva generación, no toda, obviamente, pero más allá de parcializaciones ideológicas, más allá de intereses políticos, siento que se ha creado algo muy bonito y es que sabemos muy bien lo que no queremos. Y es precisamente pensar en un futuro como algo establecido, como algo estático que ya está prediseñado. Queremos invitar al pueblo colombiano a que construyamos juntos lo que si queremos de verdad.

¿Qué es lo que los jóvenes quieren de verdad?

Queremos una Colombia competitiva, con empleo para los jóvenes. Queremos una reducción mínima anual de lo que hoy se denomina la deforestación expansiva. Queremos un país donde el ejercicio electoral no se termine convirtiendo en el ejercicio de las familias poderosas del país y termine siendo un negocio de familias electorales y no un ejercicio democrático y pluralista.



Queremos un país que deje de estar obsesionado con el pasado, con los radicalismos ideológicos, con la izquierda y la derecha, que nada nos han traído. Un país que se salga de los extremos y empiece a construir un sueño nacional basado en lo que somos como colombianos. Un país que se sienta orgulloso de su bandera y no sea el reflejo de una sociedad norteamericana o de homologar un modelo europeo de nación.

¿Por qué cree que esta generación, particularmente, se abanderó de estas multitudinarias manifestaciones?

Yo creo que la sociedad está en un límite y en un tope. Así como lo fue la Primavera Árabe, así como lo fueron las manifestaciones en Estados Unidos por el racismo, lo pueden denominar revoluciones moleculares o implicaciones de la filosofía de izquierda de los años 60, pero yo creo que trasciende eso. Toda sociedad tiene un límite, un tope y creo que este era el tope que aguantaba la sociedad joven de Colombia, una población contestataria que hoy dice: “hey ¿y entonces? ¿hasta cuándo?” Y gota tras gota se fue derramando el vaso: asesinatos constantes, muertes selectivas, ya ni siquiera de gente influyente sino de cualquiera, Y ya ahí también es cuando la ciudadanía es consciente de que más allá de que exista una crisis histórica, hay una miseria estructural.

Hay una profunda desconfianza en las instituciones en general…

Creo que también con esto se demuestra la deslegitimidad de un gobierno que hoy no representa a los colombianos porque las elecciones en este país lastimosamente no han sido las más transparentes. Porque también hay un descontento que se asocia a la mala información, a la demagogia y por supuesto no podemos desconocer que la pandemia también agudizó y aceleró que el tipo de análisis se diera desde una perspectiva global diferente. Un cambio de paradigmas. Y eso es lo que los poderosos no han podido entender, que esas dinámicas han cambiado muy rápido y ellos no están al nivel ni a la autoridad para entenderlas.



¿Se discrimina a los jóvenes en Colombia? ¿Cómo?

Desde que un niño en La Guajira no tenga la misma educación que un niño rico de Bogotá hay una discriminación. No es lo mismo tener a un ciudadano común que uno sin oportunidades. No es lo mismo tener un mediocre de la clase alta a un pelado privilegiado de un estrato 6 que simplemente tiene todas las oportunidades. Entonces hay una discriminación sistemática en el país, pero no por ser joven, hay una discriminación por ser negro, por ser de un barrio bajo, hay una discriminación por no tener la oportunidad de hablar otro idioma, por no tener la influencia o cercanía con un empresario, un político o con el del combo.

¿Qué hacer con tantas manifestaciones? ¿Cómo concentrar tanto descontento para lograr acuerdos?

Creo que se han demorado mucho las alcaldías locales, en especial las alcaldías municipales, en proponer asambleas populares que tengan una incidencia mucho más allá de lo que un grupo de jóvenes, o un grupo de empresarial o sectorial económico, quiera implementar a nivel social. Creo que es el momento de que los Concejos y las Asambleas hagan uso de sus facultades constitucionales, al igual que el Congreso. Creo que la manera puede ser mirar las lecciones aprendidas dentro de otras experiencias como en Ecuador, Perú y Chile. Ver ellos qué hicieron mal para no hacerlo y ver qué lecciones aprendidas podemos obtener de ellos.

¿Qué es lo que más le preocupa de la situación que vive el país?

Que la radicalización de la democracia, de los extremos, cobre mucha más relevancia por la demagogia en el populismo discursivo y entremos en una encrucijada muy preocupante para las elecciones de marzo y mayo. Entonces yo sí veo también trascendental con las asambleas populares que estos sean en escenarios de plataformas a los liderazgos y los nuevos jugadores del país. Si no le acercamos el capitolio a la ciudadanía esto va a seguir intensamente durante muchos meses más. Y si no acercamos el poder a la gente, el poder participativo y representativo, esto va quedar muy limitado a intereses de algunas partes y no a una visión de país colectiva.

¿Cree que sea posible canalizar todo ese descontento en un liderazgo único?

Es complejo pero sí pueden existir algunas banderas que nos identifiquen, si nosotros logramos identificar esas maneras de pensar va a ser mucho más objetivo el desarrollo de la propuesta, por así decirlo. Pero también es cierto que si ese liderazgo es asumido por un individuo, o un grupo, un colectivo o un partido, eso tiene que ser por medio de un consenso, porque lastimosamente en nuestro país a lo que se acostumbró es que dos o tres a pupitrazo determinen los líderes. Entonces eso ahí ya es un poco más complejo y ya es que también veamos cuál es el proceso de construcción para poder llegar a ese nivel.

¿Cree que los precandidatos a la presidencia que hay puedan liderar ese cambio que pide la ciudadanía?

Habría que saber si de verdad esos candidatos a la presidencia tienen un modelo de país definido, porque yo no veo a un Fajardo alineando un país, no veo a un Gustavo Petro alineando un país, Duque tampoco lo no tenía. Entonces también hay una proyección sobre si de verdad los que hay, quienes están como posibles aspirantes a la presidencia del país, más allá de de la fama, de la reputación o el lastre político porque ya participaron en otras elecciones, merecen tener la oportunidad de estar en esta coyuntura nacional que está tan álgida. Si la gente está en la calle es porque quiere ser escuchada, entonces aquí también se mide a quienes tienen propuestas y quiénes van a hablar cualquier cosa. Es un escenario muy valioso.



¿Qué opina de los diálogos entre Duque y el Comité del Paro?

Son diálogos que no van a tener futuro porque el Comité del Paro es otro sofisma de distracción que se quiere acuñar un movimiento que simplemente ellos han movilizado, pero que está en cabeza de otros sectores. Y si no hay en este momento un diálogo abierto con la ciudadanía, que se puede lograr a través de las asambleas populares, eso va a ser imposible. Las asambleas populares tienen que ser el escenario para que se conserve una versión mucho más amplia. Si eso no se hace rápido, no vamos a lograr de verdad una concertación, un diálogo.

¿Cómo encontrar una salida a la crisis que vive el país actualmente?

Que se asuman ciertos roles desde las entidades que en este momento están liderando. Que se pueda desempeñar un proyecto a futuro mucho más concertado, es que aquí todo se toma es por decisiones únicas entonces eso así es muy jodido.

¿Por qué la democracia “no está en la Casa de Nariño o en el Congreso y si está en las calles”?

Porque llevan 200 años gobernando y no han hecho absolutamente nada más allá de no ponerse de acuerdo y ceder una porción del poder a la élite de este país, sin incluir a las regiones y sin incluir a las y los jóvenes.

¿Hasta cuándo cree que irán las manifestaciones?

Siendo muy optimista, yo creo que daría para una semana más, porque ya empieza un proceso de pérdida de credibilidad del mensaje y ese es precisamente mi temor, que todo se quede en protestas y manifestaciones y no se canalicen en los escenarios políticos electorales, o no se canalicen la opinión pública, ese es el gran reto. Si nosotros después de esto no nos proponemos una renovación en el Congreso, Casa de Nariño y alcaldías municipales, no hicimos nada.

