Hace pocos días Gustavo Bolívar anunció que será el candidato del Pacto Histórico e indicó que inscribirá su candidatura a la Alcaldía de Bogotá entre el viernes y sábado.

La noticia desencadenó toda clase de reacciones en el mundo político y una de las personas que mostró su apoyo en particular fue Heidy Sánchez.



La consejal escribió en su cuenta de Twitter: “Tendremos alcalde en primera vuelta, Gustavo Bolívar será nuestro candidato a ocupar el segundo cargo más importante del país, el Pacto Histórico además tendrá mayoría en el concejo de Bogotá”.



Más noticias: Hollman Morris se posesiona como subgerente de RTVC y ya no podrá ser candidato



Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas, teniendo en cuenta que Sánchez estaba en la rueda de prensa en la que se oficializó la candidatura de Bolívar y allí su rostro evidenció algo de descontento, según algunos asistentes.



Al hacerse virales las imágenes, Sánchez publicó también: "“Lo siento, pero eso de disimular mis expresiones nunca se me ha dado, mis gestos siempre dirán lo que las palabras no”.

También puede leer: