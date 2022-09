En el gobierno de Gustavo Petro, una de las grandes iniciativas es la 'paz total'. Dentro de esta se establece el 'acogimiento' de las bandas criminales, los grupos subversivos, entre otros actores al margen de la ley.



EL TIEMPO reveló esta semana que el borrador del proyecto tiene tres ejes centrales: el allanamiento a cargos, la justicia restaurativa y la representación de la Defensoría del Pueblo a las víctimas.



Las críticas de personas como Enrique Gómez, excandidato presidencial, y miembros de la oposición a esta iniciativa se centran en lo que significa la 'paz total': término acuñado por el presidente Gustavo Petro. Se le agregan preguntas por el cambio de opinión frente a propuestas anteriores que tenían elementos incluidos en este borrador de sometimiento de bandas criminales.

El llamado 'acogimiento' también representa una duda para sectores de la derecha. El mandatario de los colombianos ha propuesto que todos los grupos armados en el país se sienten a hablar, dejen las armas y firmen lo que podría reflejarse en un eventual acuerdo de paz.



Para este cometido se radicó el 30 de agosto el proyecto de ley que busca reformar la Ley 418 de 1997: la política de paz del Estado. Esta iniciativa de Gobierno busca tener el aval para establecer diálogos con estructuras y grupos armados con el fin de llegar a un acuerdo. De llegar a aprobarse, los alcaldes y gobernadores tendrán la potestad de iniciar estos acercamientos.

¿Qué tan distinta es la 'paz total' de la ley de Justicia y Paz?

Desde la implementación de la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, existe en Colombia la justicia restaurativa. Una disposición que, en ese entonces, fue criticada por el actual senador Iván Cepeda; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; y el mismo presidente, Gustavo Petro.



Cepeda, quien fue integrante del Movimiento Nacional de Víctimas en el año 2006, en entrevista con EL TIEMPO el 5 de abril de ese año consideraba que la ley era "desconcertante" porque aseguró que "no hay en la Ley ningún mecanismo que obligue a los desmovilizados a esclarecer los hechos".



El presidente Gustavo Petro afirmó en una entrevista en esa época que "la guerrilla de ese entonces y la guerrilla de hoy han cometido delitos de lesa humanidad" y que esos delitos "no deben ser indultados y la sociedad colombiana no puede permitir que entonces se perdonen delitos de lesa humanidad en Colombia".

El comisionado de Paz ratificó que los grupos armados y el Eln tendrán que responder por sus acciones ante la justicia. Foto: Defendamos la paz

Los reparos del hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicaron la falta de efectividad de ese mecanismo de judicialización de la verdad. "En Justicia y Paz varios jefes paramilitares y otros integrantes contaron miles de historias que permanecen así, contadas, sin generar mayores investigaciones", declaró Velásquez a Verdad Abierta en el año 2015.



¿Por qué el cambio de opinión? Analistas explican

Jorge Iván Cuervo, profesor de la cátedra Teoría de las Políticas Públicas y de Instituciones Políticas colombianas en la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado, le explicó a este diario que dicho cambio de opinión es "normal, porque los partidos de oposición siempre cuestionan los programas de gobierno".



Cuervo asegura que "los grupos armados como el 'clan del Golfo' tendrían un tratamiento muy similar a lo que se hacía en Justicia y Paz. O sea, desmovilización, entrega de armas, sometimiento y penas menores a cambio de verdad y de reparación".



A su vez, menciona que el proceso de Justicia y Paz, que se criticaba, "dio mejores resultados de lo que se esperaba en su momento" y que para cada proceso se deben crear marcos jurídicos distintos.



"Lo diferente de la propuesta de Petro es que entrarían todos, es una novedad con relación a lo que se ha hecho antes", dijo. Lo que lleva, según expone, a que "se cree un nuevo marco jurídico para que estos grupos puedan engancharse", explica el académico.



El analista político Carlos Arias apunta que "así como Álvaro Uribe habló de seguridad democrática, Santos habló de la paz, Duque tuvo la economía naranja, hoy la política de 'la paz total' es la apuesta que hace que algunos de los miembros del Pacto Histórico, que en su momento criticaron las formas de las negociaciones, sean más flexibles".



REDACCIÓN POLÍTICA

