Gustavo Petro se dirigió a los jóvenes que salen a marchar

El senador Gustavo Petro se dirigió a los jóvenes que hoy se manifiestan durante el Paro Nacional. A través de una serie de tuits sugirió mecanismos de diálogo para que la ciudadanía joven dialogue con el Gobierno.

“Si se quiere que el actual conflicto social tenga posibilidades constructivas y no sirva al golpe que planea el uribismo, debe organizarse. Los jóvenes deben elegir delegados y realizar asambleas por ciudad. Hay que construir organización capaz de interlocutar con el poder”, manifestó el senador.



(Puede leer: 3 puntos importantes que hizo Santos en su presidencia)



Petro asegura que ningún sector del pueblo debe sufrir a causa de la movilización y que las “juventudes barriales deben organizarse, deben construir la alianza con la sociedad y no construir enemigos”.



(Le recomendamos leer: ¿Cuáles son los 5 ultimos presidentes de Colombia?)



“La organización juvenil, si se junta con las mayorías del país y no se aísla, puede lograr las mayores conquistas de la educación pública y la política social de la historia del país. Si se dejan aislar en la violencia que propone el estado fortalecerán, sin quererlo a Uribe”, aseguró Petro.

Si se quiere que el actual conflicto social tenga posibilidades constructivas y no sirva al golpe que planea el uribismo, debe organizarse. Los jóvenes deben elegir delegados y realizar asambleas por ciudad.



Hay que construir organización capaz de interlocutar con el poder. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2021

@PoliticaET