Así como ocurrió en el 2018, y en una entrevista con el diario El País en septiembre pasado, Gustavo Petro volvió a referirse con su futuro político en caso de no ganar el 19 de junio la Presidencia de Colombia.



Esta vez en entrevista con la W Radio, dejó en claro que en caso de perder las elecciones en la segunda vuelta no seguiría haciendo política electoral y "entonces les tocará a otras personas" seguir intentando mediante votos llegar al poder.



El candidato por el Pacto Histórico no obstante aclaró que dejar la política no es una opción pues "en toda actividad humana hay una actitud política y somos humanos por ello". Sin embargo, en materia de política electoral, es decir, de pujar en una campaña como candidato, sí haría un paso al costado en caso de no lograr la Presidencia el 19 de junio en la segunda vuelta contra Rodolfo Hernández.



"He llevado a las fuerzas de la sociedad a un punto en donde se disputó el poder, con mis ideas, con mi lucha. Como se dice popularmente los asustamos a los del poder, pero si como tantas veces ha pasado en la historia, no se pudo, entonces les tocará a otras personas, a otras generaciones", señaló en conversación con Julio Sánchez Cristo y la mesa de trabajo de la W.



En la misma charla con la emisora, Gustavo Petro se atrevió a analizar de dónde podrían salir los votos que le hace falta al Pacto Histórico para ganar en segunda vuelta: "Nos faltan diez puntos. Primero están en la gente que quería votar por nosotros y no lo pudo hacer porque no se movió a la urna por distintas razones. Por falta de transporte, etc. Eso es muy clave".



De otro lado, señaló la abstención de los más jóvenes como uno de los factores a trabajar fuertemente: "las primeras (mediciones) muestran un alto indice de abstencionismo en la juventud", se refirió, y puso como ejemplo a Chile en donde los jóvenes salieron masivamente a votar por un cambio.



Como contexto, vale la pena recordar que Gustavo Petro consiguió 8′527.768 votos en la primera vuelta, equivalentes a un 40,32 por ciento; mientras que su rival directo, Rodolfo Hernández, logró 5′953.209 votos, que son un 28,15 por ciento.



Ya existen encuestas que presentan un empate técnico entre ambos candidatos y otros sondeos que incluso dan una ventaja de 10 puntos entre Hernández y Petro.