'Soy librepensador, pero no bobo': Petro le responde a Fajardo

Gustavo Petro y Sergio Fajardo llevan varios días cruzándose trinos y mensajes en las redes sociales. En el más reciente, Petro le contesta a Fajardo: "Yo soy librepensador, Sergio, pero no bobo. Detecto las campañas de desprestigio y el intento de parte de ustedes de hacernos parecer extremistas".



El mensaje se debe a uno que a su turno Fajardo le había enviado catalogándolo de ser el "dueño del conocimiento, poseedor de la verdad, rey de la justicia y vocero de la sabiduría. Petro, iluminado".



Todo arrancó por la discusión respecto al voto el blanco, sobre el supuesto 'apoyo tácito' de dicha modalidad democrática en contravía de opciones alternativas como la Colombia Humana en las pasadas elecciones presidenciales.



Mauricio Jaramillo, experto en temas digitales, le recordó a Petro un trino suyo de 2010 en el que, al contrario de hoy, defendía el voto en blanco como una herramienta para evitar que candidatos relacionados con el paramilitarismo accedieran al poder. El precandidato le contestó el mensaje:

Por este trino antiguo de Petro, contradictores le fustigaron pues da a entender que Antanas Mockus, candidato en esas elecciones de 2010, tendría también entonces relaciones con el paramilitarismo.



Ante estas acusaciones, Petro respondió: "Hay que tener absoluta falta de comprensión de lectura y una ignorancia de la historia reciente del país para no darse cuenta que no me refiero a Mockus".



Y a este mensaje, replicó Sergio Fajardo con ironía:

Para Petro, "pretender tergiversar mis palabras para crear malestar, es ruin y diría, ignorante". Al trino de Fajardo le contestó: "Nadie que sea librepensador se cree dueño del conocimiento. Yo soy librepensador, Sergio, pero no bobo. Detecto las campañas de desprestigio y el intento de parte de ustedes de hacernos parecer extremistas".