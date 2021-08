Gustavo Petro y sus aclaraciones sobre la vacunación contra el covid-19

Tras la tensa polémica por un trino suyo en donde afirmó que "las vacunas no sirven para el virus covid- delta", el cual fue marcado como 'engañoso' por dicha red social, el senador Gustavo Petro ha intentado aclarar y recomponer dicho mensaje.



En trinos posteriores ha comentado que su mensaje "puede llevar a engaño al lector desprevenido", pese a que se mantiene en la idea inicial de que las vacunas no ayudan contra la variante Delta, algo que han desmentido distintas autoridades sanitarias, pues está comprobado científicamente que las vacunas previenen enfermedad grave y muerte por complicaciones del covid-19.

En un primer mensaje, el de la polémica y que fue marcado como 'engañoso' por Twitter, Gustavo Petro señaló: "Las vacunas no sirven para el virus covid- delta, según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse".

Trino de Petro sobre la vacunación. Foto: Twitter

Dicho trino fue ampliamente criticado no solo por el mundo político sino por expertos sanitarios y epidemiólogos. Gustavo Petro, aunque se ha mantenido en su idea de que las vacunas 'no sirven contra la variante Delta', ha intentado recomponer el sentido de su mensaje.



En trinos posteriores negó que sea un 'antivacuna', ni que haya pedido a la gente no vacunarse.

Petro dando 'reversa' sobre trino en el que afirmó que las vacunas no sirven contra variante Delta. Foto: Twitter

Finalmente, acudiendo a trinos antiguos de cuando era alcalde de Bogotá, el hoy Senador Petro recordó que ha apoyado la vacunación y las vacunas.