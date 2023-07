Está próximo a cumplirse el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. El diario EL TIEMPO presenta en parte una gran anticipación de la encuesta contratada por el noticiero CM& del Canal Uno con el Centro Nacional de Consultoría, que será publicada el lunes en su totalidad en ese informativo.

El presidente de la encuestadora, Carlos Lemoine, ingeniero civil y matemático, con maestría y doctorado en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Maryland, aceptó explicar para este cronista de EL TIEMPO algunos de los resultados de la encuesta.

¿Cuál es, doctor Lemoine, una de las más importantes lecturas de los resultados de la encuesta?

A mí me deja la conclusión de que el país sigue dividido. Persisten dos maneras distintas de ver las cosas. Hay equilibrio entre quienes ven de manera positiva lo que está haciendo el presidente Petro y quienes lo ven de manera negativa.

¿Cuál es resultado que llamó más su atención?

Hay una mayoría de personas que percibe que el país está peor que hace un año. El 51 por ciento así lo piensa. Es una primera campanada de alerta para el Gobierno.

¿Esa es la cifra negativa más notable de la encuesta?

No, yo diría que como cifras que deban tenerse en cuenta, esa es llamativa. La más negativa es la baja calificación que tiene en seguridad. Y esa crítica es muy, muy aguda en Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cartagena, Cali y en Barranquilla, que es uno de los fortines políticos, digamos, del Presidente. Por ejemplo, en Medellín, solamente el 12 por ciento aprueba la forma como el Presidente ha manejado la seguridad. Y en Bogotá, solo el 29 por ciento lo aprueba; eso es muy bajo.

¿Le va bien al Presidente en su lucha contra la pobreza?

Uno de los puntos más bajos de su gobierno es el costo de vida, que es factor determinante de la pobreza. Pero en lucha contra la pobreza no le va tan mal: 49 por ciento es positiva y 41 por ciento es negativa.

¿La gente aprueba su política de ‘paz total’?

No. Tampoco hay aprobación. El 42 por ciento lo aprueba, pero el 47 por ciento lo ve negativo.



¿La gente aprueba que el Presidente haya roto su gobierno de coalición?

Hay una corriente que siempre está presente en el país y que es mayoritaria: que haya acuerdos. El 70 por ciento desea que el Presidente maneje el país con colaboración de los otros partidos. Es inclusive el llamado que él mismo hizo a un acuerdo nacional. La gente está pidiendo que insista sobre él porque la mayoría entiende que le conviene al país hacia el futuro.

¿La gente prefiere un gobierno de coalición en vez de un gobierno de partido?

Eso definitivamente.

¿La encuesta muestra qué posición tiene la opinión frente al estado del país?

Que está peor. Ese es como el resultado final de la encuesta. La gente no está bien. Uno de los más importantes asuntos en la medición de la aceptación de la gestión de un presidente es el estado de ánimo de la población, o sea que esté optimista. Y Petro no lo logra. Una proporción mayoritaria de gente siente que hay incertidumbre en el país. Y que es el Gobierno el que produce incertidumbre.

¿El país no tiene claro para dónde va el Presidente?

Lo único que puedo decir es que la mayoría de la gente tiene incertidumbre sobre el futuro. Ese es el estado de ánimo. Parece que los presidentes no cuidan eso, pero el estado de ánimo determina inversión, iniciar negocios, fundar empresas, apoyar desarrollo. Y hoy, el estado de ánimo del país es malo. Que no va por buen camino. Pero, curiosamente, la gente quiere que le vaya bien al Presidente. Así lo quiere el 82 por ciento. La gente quiere que le vaya bien a Petro. Pero el país está muy polarizado.



Si le preguntan si le fue bien o mal al Presidente en la encuesta, ¿qué responde?

Le fue bien en cuanto a que lo que tenía cuando subió a la presidencia en buena medida se mantiene. Le fue mal en cuanto a que no ha logrado nada. Mejor dicho, no ha logrado hacer sentir que su gobierno está construyendo un mejor país. No conquistó el corazón de la gente como debiera ser en un gobierno de izquierda.

Pero mire, ¿no es contradictorio el resultado entre la primera y la segunda pregunta? En la primera dice que la gente tiene una imagen positiva del Presidente del 48 y negativa del 45. Y, sin embargo, en la segunda pregunta, cuando indaga si el país ha mejorado o empeorado, la gente dice que ha empeorado. ¿Cómo se explica?

La gente siente que está haciendo esfuerzos, pero que no ha logrado hacer nada. Fíjate que es distinto, ¿no? Uno puede hacer esfuerzos por una cosa y la gente le reconoce sus esfuerzos, pero los logros son distintos. No ha logrado resultados.

¿Por qué si la gente tiene incertidumbre, cree mayoritariamente que el país va a terminar mejor bajo el gobierno Petro? ¿No es contradictorio?

No. Porque la gente cree que puede hacer algo. La gente quiere que le vaya bien. La encuesta dice que la gente cree que le va mal, pero confía en que le vaya mejor.

¿Y la ‘paz total’?

La gente está ligando mucho la ‘paz total’ a la inseguridad. Y me parece que eso va a tener un impacto enorme sobre las elecciones de alcaldes y gobernadores. Se podría anticipar que las elecciones van a ser un reflejo de la inseguridad que vive buena parte del país. Habrá un resultado crítico para el Gobierno, para el Presidente. El otro aspecto que es importante es la baja calificación que le dan a la forma como él ha manejado su equipo de gobierno. Tiene una mala calificación.

La encuesta muestra también una resurrección del uribismo…

Es cierto, hay un cierto resurgimiento del uribismo. La polarización.

¿Y la oposición a Petro le da votos al uribismo?



Yo no me meto en eso.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO

