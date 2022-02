El precandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, visitó en las últimas horas la ciudad de Tunja para reunirse con empresarios, líderes estudiantiles y sociales, docentes, entre otros, para impulsar su candidatura de cara a la consulta interpartidista del próximo 13 de marzo.



En ese lugar se le preguntó al precandidato por las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien a través de su cuenta en Twitter compartió un video donde, con tono sarcástico, le pidió a Petro que lo recibiera en su grupo político para que no le vuelvan a decir "paraco".

"Al repartir esta carta a mis compatriotas de San Juan de Girón, en Santander, que amablemente la han recibido, un joven me gritó 'Uribe paraco'. Yo le dije: 'hombre, mi abrazo'", contó el expresidente.



(Puede leer: ¿Qué tanto afectan las denuncias de Aida Merlano a la campaña de Álex Char?).



Uribe añade en dicha grabación que "estaba pensando lo siguiente: se robaron a Saludcoop, a Caprecom y a Cafesalud, y simplemente ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro. Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista al Congreso del doctor Petro. Cuando este joven me gritó 'paraco' yo dije, bueno, si el doctor Petro me recibe en su grupo político, es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar", dijo Uribe.

Desde San Juan de Girón, Santander.



Doctor Petro: recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir paraco. pic.twitter.com/y2wKNTA23p — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 4, 2022

Con respecto a estas declaraciones, Petro le respondió a Uribe desde Tunja que está dispuesto a sentarse a conversar con él y discutir sus propuestas de campaña.



El precandidato del Pacto Histórico también se refirió a los escándalos de seguimientos ilegales que se registraron durante el segundo período presidencial de Uribe y aseguró que, pese a su rivalidad, no realizará persecuciones al expresidente ni a su familia en caso de llegar al poder.



(Puede leer: Así va la intención de voto para las coaliciones políticas, según encuesta).



"Yo le voy a garantizar al señor Uribe, a sus hijos, a su esposa y a su familia, que no los vamos a perseguir. No les vamos a chuzar los teléfonos y tampoco les vamos a montar procesos judiciales. Además, no les vamos a embargar los sueldos y no les vamos a expropiar los bienes. Nosotros no expropiamos", aseguró Petro frente a miles de personas que acudieron a escucharlo en la Plazoleta de las Nieves en Tunja.



Por último, Petro señaló que, si llega a la Presidencia, Uribe y su familia podrían "vivir tranquilos" y que "la historia lo juzgará, no nosotros".



"Si algún día quiere hablar conmigo de cómo podemos democratizar la tierra sin expropiar, conversaremos, como hemos conversado con empresarios, banqueros, con los señores de las esmeraldas, del maíz, de las carreteras, de los buses...", expresó Petro.