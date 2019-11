'Alex Char será el candidato del uribismo en el 2022': Gustavo Petro

El senador Gustavo Petro habló este martes en la 'W Radio' sobre el panorama nacional tras los resultados de las elecciones regionales del pasado domingo, 27 de octubre. Además, aseguró que Uribe baraja a Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, o Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, como su ficha para la presidencia del 2022 y aprovechó para hablar sobre el desempeño de su hijo en la carrera política por la Gobernación del Atlántico.



Según explicó el senador, no fue un mal resultado el que obtuvo su movimiento en los pasados comicios, “pese a que el Estado no ha querido reconocer la personería jurídica a la Colombia Humana”, señaló.

Por otro lado, Petro aseguró que hay un movimiento por parte de la derecha para llevar a la presidencia a uno de los dos alcaldes con mayor favorabilidad del país. Por un lado estaría Alejandro Char y por el otro Federico Gutiérrez, ambos con más del 90 por ciento de aprobación por parte de barranquilleros y paisas, respectivamente.

En cuanto a su hijo Nicolás Petro, el senador aceptó que su derrota en el Atlántico era previsible. “Nosotros no pensábamos en ganar la Gobernación del Atlántico. Las grandes casas de allá compran votos y tienen alianzas con el narcotráfico”, dijo.



También habló sobre un reciente roce con la senadora Angélica Lozano. “Por respeto no digo lo que me dijo en privado después de las elecciones, pero me insultó en la Comisión Primera del Senado”.

Petro no se contuvo sobre la situación actual del gobierno del presidente Iván Duque y lo que será su estrategia para lograr un cambio real en la política del país.



“El pueblo decidirá, si quiere realmente un cambio, para que haya paz con ideas que no son comunistas ni socialistas, sino un capitalismo donde se pueda vivir”, declaró el Senador. Además, detalló su plan de acción, “primer objetivo, derrotar a Uribe y segundo objetivo, derrotar a los enemigos de la paz”, agregó.



Sobre el Gobierno de Duque declaró que el país está en una catástrofe económica. “Duque le tiene un temor inmenso a distanciarse de Uribe, el uribismo es un proyecto anacrónico, ya no le puede dar problemas a la sociedad del año 2019, les funcionaba cuando estaban las Farc”, sentenció Gustavo Petro.

