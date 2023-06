El presidente Gustavo Petro confirmó este viernes al mediodía que Laura Sarabia, su jefa de Despacho, Armando Benedetti, embajador en Venezuela, salen del Gobierno Nacional.



"Mi funcionaria querida y estimada y el embajador en Venezuela se retiran del Gobierno", aseguró el jefe de Estado.



(Además: 'Estaré presta a rendir todas las explicaciones': Sarabia tras salida del Gobierno)

La Salida de Sarabia, quien era una de las personas más poderosas de la Casa de Nariño y mano derecha del mandatario, y de Benedetti, quien le habló al oído al mandatario durante la campaña presidencial, se da tras el escándalo que se desató por el robo de 7.000 dólares a la funcionaria, que terminó en polémica luego de que Marelbys Meza, exniñera de Sarabia y acusada del robo, aseguró que fue sometida a pruebas de polígrafo, que serían ilegales.



Y, este jueves, el fiscal general, Francisco Barbosa, reveló detalles de una investigación en la cual se evidenció que la mujer fue chuzada con la excusa de ser colaboradora del 'clan del Golfo'.

(En contexto: Las preguntas claves del escándalo por chuzada a exniñera de Laura Sarabia)



"Este gobierno respeta los derechos humanos del campesino, de la campesina, el obrero y del opositor. Y no debe de haber ninguna duda al respecto. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida (Sarabia) y el embajador de Venezuela (Benedetti) se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener, ni si quiera, la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación. Que no nos corresponden a nosotros, les corresponden a las autoridades competentes", afirmó el jefe de Estado durante una ceremonia de ascenso de subtenientes del Ejército.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA