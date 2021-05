'A mí no me importa la calumnia de Claudia': Gustavo Petro

El senador Gustavo Petro le salió al paso a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá Claudia López sobre la presunta financiación de protestas del paro nacional que ya completa un mes.



La mandataria local había dicho en entrevista con Hora 20, de Caracol Radio, que ha habido políticos en las protestas que estarían financiando las protestas.



“Hay mucho político metido en esto; también metiendo plata para mantener la protesta. Ha habido muchos, sobre todo, de la Colombia Humana; no lo digo de mala fe. Eso mantiene ese espacio como un espacio de acción política, no solo movilización ciudadana, sino electoral”, aseguró la mandataria.



Ante esto, el ex candidato presidencial escribió un trino en el que le reclamó a López: "A mí no me importa la calumnia de Claudia contra nosotros, solo porque no fue capaz de pactar nuestra propuesta de priorizar la inversión en sedes de la universidad pública y el metro subterráneo".

Me interesa que dé la orden, como jefe de policía, de no sacar el Esmad. https://t.co/qdAWevaTBe — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2021

Además, Petro volvió a insistirle en suspender las actividades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En el trino escribió: "Me interesa que de la orden, como jefe de policía, de no sacar al Esmad".



En otro trino de este sábado, el senador publicó un video en el que reunió fragmentos de sus declaraciones en redes sociales, medios de comunicación y el Congreso. "El paro no es para la violencia, no es contra la Policía, no es para extender la enfermedad", es una de las frases.

En todos los tonos posibles. pic.twitter.com/QyZe6hpRx2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2021

