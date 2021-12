La controversia que se desató por las deudas del senador Gustavo Bolívar por su Hotel Paraíso Estudios al parecer está llegando a su final, luego de recibir duros señalamientos por parte del actor Bruno Díaz.



Bolívar publicó mediante un comunicado de prensa que llegó a un acuerdo de pago con la familia Díaz.

Según dijo el actor en su momento, en 2017 el senador había contratado los servicios de la empresa de su hijo para construir dos estructuras de energía solar fotovoltaica en su hotel ubicado en Ricaurte, Cundinamarca, informó EL TIEMPO.



Según Díaz, había una deuda por esos servicios que supuestamente Bolívar se estaba negando a pagar, incluso después de la muerte del hijo del actor y dueño de la empresa.



Respecto a las acusaciones de estafa, el senador del Pacto Histórico primero se defendió mostrando unas conversaciones de Whatsapp en las cuales le escribía al actor para pactar el pago de dicha deuda.



Ahora, este 6 de diciembre, el congresista publicó en su cuenta en Twitter un comunicado en el que explica parte de la situación y comenta que, finalmente, pudo llegar a un acuerdo para el pago correspondiente de la deuda.



“Me permito informar a la opinión pública que hoy firmé un acuerdo de pago con la empresa GAIG GUIANZA Y ALIANZA POR EL AIRE Y LA TIERRA, proveedora de un sistema de paneles solares”, comienza diciendo el documento.



(Lea también: El rompecabezas para armar las listas al Congreso).

Facebook Twitter Linkedin

Bruno Díaz denunció que Gustavo Bolívar estafó a su hijo. Foto: Captura de pantalla / EL TIEMPO

Según se lee, Bolívar debe pagar el dinero en tres consignaciones: “Una efectuada por $30 millones y otras dos, por el mismo valor, pactadas a 30 y 60 días”.



De igual forma, aseguró que le reconoció los intereses por mora a la empresa a pesar de que “el hotel aún no se ha visto beneficiado por la rebaja de los recibos de energía, por causas ajenas al proveedor de energía solar y por asuntos no previstos en el contrato”.



El congresista también se refirió a las dificultades económicas que ha enfrentado, a la “publicidad negra que han hecho del hotel grupos uribistas” y señaló que el sector hotelero se había visto gravemente afectado por la pandemia.



El también guionista de producciones como ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘Pandillas, guerra y paz’ o ‘El capo’ se volvió a referir en el comunicado a los intentos anteriores por negociar los pagos, “pero primó el interés de desacreditarme, por lo que nunca fueron atendidos mis llamados”.



(Además: Francisco Vera, ‘niño ambientalista’, respondió a meme del hijo de Cabal).



Agregó también que cumplió con el pago con Codensa y la Dian, por lo que “retomó el control de su economía” y se dispone a “seguir creciendo como empresario y ciudadano”.



Finalmente, recalcó que había emprendido acciones legales hacia “personas malintencionadas” que habían denunciado más deudas que, según Bolívar, no eran ciertas.



“Los recursos para el pago total de mis deudas provienen del reconocimiento de derechos de autor por ventas internacionales por parte de las empresas RCN, Fox Telecolombia y redes, sociedad de gestión”, concluyó el senador.

COMUNICADO DE PRENSA



Anunció acuerdo de pago con el proveedor de energía solar del hotel de mi familia y con otros acreedores y q reinicio mi vida de empresario, sin haber solicitado ni recibido ayuda alguna del gobierno.

Agradezco la difusión. Fue una etapa difícil en mi vida. pic.twitter.com/Baif5Pe7A3 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 7, 2021

Más noticias

¿Quién es Andrés Escobar, imputado recientemente por la Fiscalía?

'Los angelitos no llegaremos solos a la Presidencia': Gustavo Bolívar

¿Qué coaliciones están conformadas actualmente y quiénes las conforman?

La historia detrás de la foto de Gustavo Bolívar con 10 kilos de cannabis

Gustavo Bolívar regresó a Colombia tras denunciar amenazas

Tendencias EL TIEMPO