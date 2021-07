Guía para homologar el título de bachiller y del SENA en España

Según la Cancillería colombiana, la homologación supone solicitar la equiparación del título de bachiller colombiano al título correspondiente en sistema educativo español vigente, que en este caso será el de bachillerato.

Esto con el objetivo de continuar los estudios en un centro académico español, bien sea de pregrado o formación profesional, o para optar por oportunidades de trabajo.



Para solicitar la homologación, los títulos o estudios cursados en Colombia deben cumplir los siguientes requisitos:



a) Deben ser oficiales en el sistema educativo del país al que correspondan.

b) Los estudios extranjeros deben estar totalmente superados.

c) Debe haber superado todos y cada uno de los cursos anteriores.

d) Debe existir suficiente equivalencia con los estudios o el título español que sea, tanto a nivel académico, como en duración y contenido.

e) Si los estudios se han realizado en un centro extranjero en España, además de cumplir la normativa de homologación, el centro debe estar autorizado para impartir esos estudios.

f) El alumnado procedente del sistema educativo español que solicite la homologación a los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Bachiller, o la convalidación de los estudios de Bachillerato, deberá́ haber aprobado tantos cursos correlativos y completos como le quedaran pendientes para terminar la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en España, respectivamente.



Por otro lado, para solicitar la homologación de los títulos o estudios cursados en Colombia, debe cumplir los siguientes requisitos:



1. Que exista suficiente equivalencia con los estudios o el título español de referencia, tanto a nivel académico, como en duración y contenido de los estudios requeridos.

2. Que los estudios extranjeros estén totalmente superados en el sistema educativo del otro país (SENA).

3. Que el interesado no haya obtenido previamente en el sistema educativo español, el mismo título o los mismos estudios cuya homologación o convalidación solicita.

4. Que los estudios que aporta el interesado no hayan sido tenidos en cuenta para la resolución favorable en una homologación o convalidación de otro título español. Los mismos estudios extranjeros no pueden dar lugar a la homologación a dos títulos españoles correspondientes a enseñanzas diferentes.



