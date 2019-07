‘Yo veo que hoy la cadena perpetua está más cerca que nunca’

Tras el asesinato de la niña de 10 años, Sharik Buitrago, en El Retorno, Guaviare, el presidente Iván Duque volvió a insistir en la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, y planteó la posibilidad de que “la sociedad colombiana se pronuncie sobre este tema” a través de mecanismos de participación popular.

Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, exsenadora y promotora del referendo para la prisión perpetua, volvió a plantear esta iniciativa que, según ella, espera liderar de la mano del Gobierno.



La propuesta de cadena perpetua ya se ha hundido siete veces en el Congreso.



¿De qué se trata la ley Gilma Jiménez?

​

Es la misma propuesta que lleva más de 20 años de lucha, cuando mi mamá, Gilma Jiménez, decidió poner en la agenda nacional la posibilidad de poder castigar para siempre a los violadores y asesinos de niños.



En este momento se está planteando vía referendo, porque debería ser con el aval y el apoyo en las urnas del pueblo colombiano para blindar la iniciativa y no politizarla, pues es ahí donde pasa lo que ha pasado en los últimos 10 años que se ha hundido.

¿Cuántas veces se ha hundido la iniciativa en el Congreso?

​

Más de cinco veces en el Congreso en forma de acto legislativo. Vía referendo, se ha presentado dos veces, el que impulsó mi mamá en el año 2010 y el que yo propuse en el 2017.



En la primera ocasión, la ley de referendo llegó al Congreso y fue aprobada, pero desafortunadamente en la evaluación de la Corte Constitucional se hundió la iniciativa, porque la Corte la declaró inexequible.



Tras solucionar los trámites de forma por los cuales la Corte devolvió la propuesta, la ley volvió al Congreso y se hundió en la Comisión Primera de la Cámara.



Yo lo intenté nuevamente en el 2017, recogiendo las firmas para el referendo, pero lastimosamente no logramos la cantidad que la constitución política nos exige sobre el censo electoral.



¿A qué se debe este fracaso?

​

Esto tiene unos cálculos políticos. El Congreso ya demostró repetitivamente que no ha estado a la altura de los niños, rechazando la iniciativa vía acto legislativo. Por esto es importante blindarla y presentar la iniciativa vía referendo.

Yo le creo al Presidente, siento que él mismo está convencido de la necesidad de lograr la prisión perpetua FACEBOOK

TWITTER

¿En esta ocasión, cómo piensa tramitar la iniciativa para que sea aprobada?

​

Yo convencí al Presidente con argumentos de que la ley de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños se presente como iniciativa de gobierno, vía referendo.



¿Se ha reunido con el Presidente?

​

Dos veces desde que se posesionó. La primera fue el 3 de octubre, desafortunadamente fue con la coyuntura del caso de Génesis Rúa, la niña que fue torturada, violada y asesinada en Fundación, en Magdalena.



Ahí hablamos de la iniciativa, hablamos de por qué en forma de referendo, y del compromiso que él tiene desde la campaña.



Después me reuní nuevamente con él, el 23 de abril. Tuvimos una reunión larga donde hablamos sobre la iniciativa, pero no logramos quedar claros en los tiempos.



Pero antier, cuando se pronunció sobre el caso de Sharik Buitrago, recibí con optimismo sus palabras porque veo que hoy la ley Gilma Jiménez está más cerca que nunca. Yo le creo al Presidente, siento que él mismo está convencido de la necesidad de lograr la prisión perpetua.



¿Qué papel tendría usted en la iniciativa si pasa como propuesta de gobierno?

​

Yo lideraría esta propuesta. En una de esas reuniones, el Presidente me dijo en cita textual: ‘Yo quiero que tú lideres la iniciativa’. Y yo claro que espero hacer lo mismo, aunque no necesariamente tiene que ser desde el Gobierno.



POLÍTICA