'No tengo vínculos con paramilitares': Nancy Patricia Gutiérrez

La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, reiteró en la tarde de este martes que ella nunca ha tenido vínculos con grupos paramilitares.



La declaración de la funcionaria se produjo tras conocerse que el proceso ante la Corte Suprema por presuntamente haber recibido apoyo de paramilitares en 2002, podría ser reabierto.



Gutiérrez ha sido investigada en dos ocasiones por este alto tribunal. En el 2008 por presuntos vínculos con el paramilitarismo, investigación que culminó seis años después con el archivo por no encontrarse satisfechos los requisitos para proceder a la apertura de instrucción.



En mayo 2011, se le investigó por tráfico de influencias tras haber mencionado información reservada del DAS en la investigación que se adelantaba en contra de la senadora Piedad Córdoba.



En ese momento, la sala Penal de la Corte Suprema impuso medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria. El 13 de junio de 2012, la Corte Suprema profirió sentencia absolutoria por no encontrar prueba cierta de la conducta punible.



En esta ocasión, respondió a través de su cuenta de Twitter, en la que escribió que: "Fui mencionada injustamente en 2008 como presunta receptora de apoyos políticos por parte de grupos paramilitares. En su momento, la Corte Suprema abrió investigación preliminar".



3/7. El proceso duró seis años en el que se atendieron 54 declaraciones, dando como resultado que se archivara el caso el 23 de julio de 2014, porque no hubo mérito ni pruebas que confirmaran tales acusaciones. — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) July 7, 2020

Además, compartió el siguiente comunicado:"Frente al trámite que desarrolla el Tribunal Superior de Bogotá en el que remite copia a la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia me permito informar a la opinión pública que fui mencionada injustamente en 2008 como presunta receptora de apoyos políticos por parte de grupos paramilitares.



En su momento, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar. El proceso duró seis años en el que se atendieron 54 declaraciones, dando como resultado que se archivara el caso el 23 de julio de 2014, porque no hubo mérito ni pruebas que confirmaran tales acusaciones.



Luis Alberto Medina fue condenado por falso testimonio y fraude procesal en mi contra en enero de 2017. Frente a ese hecho, la Fiscalía General de la Nación solicitó su exclusión de los beneficios de Justicia y Paz. Medina alegó haberse equivocado al aceptar su culpabilidad.



Actualmente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decide enviar copia a la Corte Suprema de Justicia, para que evalúe lo dicho por Medina. Debo insistir en que la Corte Suprema de Justicia falló a mi favor en el año 2014, pues no hubo vínculo alguno con ninguna estructura paramilitar, así como tampoco existe otra investigación por esos hechos".

7. Comunicado Oficial a la opinión pública: pic.twitter.com/uHapoFQwHZ — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) July 7, 2020

