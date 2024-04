‘Ya no voy a guardar más silencio': Nórida Rodríguez se despacha contra Hollman Morris

La mala relación entre Nórida Rodríguez y Hollman Morris marcó los últimos meses de la gestión de la actriz en el sistema de medios públicos de televisión y radio de Colombia (RTVC). Hace una semana se le pidió la carta de renuncia ante posibles irregularidades en la contratación en la entidad y en su lugar quedará Morris.

Aún no se ha oficializado la renuncia de Rodríguez, pero Morris ya comenzó a mostrar en redes sociales su nueva labor como gerente de RTVC. En un trino, el periodista mostró la adquisición de una unidad móvil para la transmisión televisiva.

Nórida Rodríguez, gerente RTVC

“Hoy, después de un camino tortuoso desde 2022 - 2023, donde, en mi opinión, lo jurídico pierde de vista la misionalidad de la entidad, pudimos poner en funcionamiento una pequeña unidad móvil para Noticias. ¡Después de 20 años!”, dijo Hollman Morris.

A Rodríguez no le gustó que su sucesor asumiera el protagonismo de una adquisición que se hizo durante su administración. Por eso, en un duro trino se despachó en contra de Hollman Morris y hasta reconoció detalles de las diferencias que tenían.

“Aunque presenté mi carta de renuncia, no ha sido aceptada a la fecha, y aunque me encuentre en incapacidad médica, aún soy gerente y no te corresponde adjudicarte un hito de RTVC que pertenece a todo un equipo capitaneado por mí y el área jurídica, y administrativa, sin las cuales esto no hubiera sido posible”, dijo Rodríguez, que aseguró que gracias a su gestión fue que se dio la compra: “durante mi administración muchas cosas buenas han pasado”.

A renglón seguido, esta se fue en contra de Morris y lo señaló de haber saboteado su gestión. “Toleré desde el día uno todos los intentos que hiciste por entorpecer mi gestión, las omisiones para descalificar mis actuaciones, las campañas de desprestigio en mi contra y los ataques de tus alfiles”, declaró Nórida Rodríguez.

Hollman Morris sería el nuevo director de RTVC

Esta añadió que todo el tiempo respetó la decisión del primer mandatario de que trabajaran en equipo, a pesar de que Morris no hubiese cumplido con ese pedido. “Ya no voy a guardar más silencio”, apuntó la todavía gerente, que cerró su trino destacando que la móvil entra en funciones el día de las víctimas.