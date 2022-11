“Con Petro Cartagena va finalmente a recibir atención, la mirada del Gobierno Nacional, algo que durante cuatro años no hizo Iván Duque, sino llegar aquí todos los viernes a atender visitas con dignatarios, embajadores y pasarse todo el resto del fin de semana mamando ron en la Casa de Huéspedes y por Cartagena no hizo nada", dijo en William Dau, alcalde de Cartagena.



(No se pierda: Gustavo Petro plantea impuesto del 40 % para la ropa importada)

Las afirmaciones de Dau fueron hechas durante el lanzamiento del programa ‘Cambia mi Casa’ del Gobierno Nacional que se llevó a cabo en Cartagena.



El alcalde agregó que “no quisiera estar en los zapatos del señor presidente, dónde los anteriores ‘malandrines’, rasparon la olla, se llevaron el cucayo y después se llevaron la olla. El gobierno anterior nos mamó gallo con el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela. Ellos nos dijeron que nos daban el 20 % y luego de pelear, accedieron a darnos el 60 %, para el restante 40 % nos mamaron gallo”.



(Lea: Así fue la derrota del Gobierno con el impuesto a las iglesias en el Senado)



Dau Chamat insistió en seguir batallando contra la corrupción, de la mano de la actual administración de Petro, para así continuar rompiendo las brechas de desigualdad en la ciudad.



Mientras que atacó a Duque, halagó a Petro: “El grado de compromiso del Gobierno Nacional (actual) con la ciudad de Cartagena y no solo en vivienda, en educación, en ambiente, este gobierno está totalmente comprometido”.

REDACCIÓN POLÍTICA

