'Van más de 140 extranjeros inadmitidos’: Migración Colombia

Después del retorno de la operación de vuelos comerciales internacionales, el 19 de septiembre, más 9.000 ciudadanos nacionales y extranjeros han llegado al país. De estos, con corte a este viernes, de acuerdo con Migración Colombia, más de 140 extranjeros han sido inadmitidos por no cumplir con los requisitos de entrada al territorio nacional. En la última semana se han registrado 70 casos de este tipo.



Esta situación se presenta, principalmente, debido a que han incumplido las normas de las autoridades colombianas, como no tener la prueba PCR con resultado negativo, expedida máximo 96 horas antes del embarque.



A la fecha se han presentado cinco casos de personas que llegaron al país y tenían coronavirus, por lo cual Migración abrió una investigación administrativa de orden sancionatorio contra tres aerolíneas, lo cual podría llegar a acarrearles una sanción de hasta 12 millones de pesos por cada uno de los viajeros. Además, compulsó copias a la Fiscalía para que investigue estos casos.



“Las aerolíneas no pueden permitir que embarquen personas con covid-19 porque se expone al compañero de viaje, a la tripulación, al personal de Migración”, sentenció Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.



Por su parte, Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil, señaló que adelanta las investigaciones para evitar que personas con covid-19 se embarquen en un vuelo. “Estamos trabajando para que esas situaciones, en lo posible, no se repitan”, aseguró.



Espinosa reconoció que algunas personas han tenido inconvenientes para cumplir el requisito de las pruebas porque en algunos países no las hacen si no tienen síntomas, por ello están haciendo gestiones para tomar acciones.



Finalmente, recordó que los colombianos, por ley, no pueden ser inadmitidos en el país, así no tengan la prueba, pero hizo un llamado a la “responsabilidad individual”.

