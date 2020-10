Vuelos internacionales: qué pasa si llega al país sin prueba de covid

Tras el retorno de la operación de vuelos comerciales internacionales más 9.000 ciudadanos nacionales y extranjeros han llegado al país y de estos han sido inadmitidos alrededor de 70 extranjeros "por no cumplir los requisitos de ingreso al país", según advirtió el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

Además, se han presentado cinco casos de personas que llegaron al país y tenían covid-19. Por ello, la entidad migratoria encendió las alarmas por la falta de cumplimiento de las reglas que se establecieron para los viajeros que ingresan al país.



(Le sugerimos: Alerta por entrada de extranjeros con covid-19 o sin prueba a Colombia)



Tres de ellos arribaron al país el pasado 30 de septiembre provenientes de Madrid, Lima y Ciudad de México, quienes, al momento de realizar el proceso de control migratorio manifestaron ser positivos para covid-19.



Este lunes se conocieron otros dos casos, de una mujer y su hijo, quienes llegaron en la noche del domingo procedentes de Cancún contagiados de coronavirus.



Frente a esto, Migración anunció que abrieron una investigación administrativa de orden sancionatorio contra tres aerolíneas "porque es completamente irregular que hubieran embarcado esas personas", que podría llegar a acarrearles una sanción de hasta 12 millones de pesos, por cada uno de los viajeros.



Además, reveló que compulsaron copias a la Fiscalía para que investigue estos casos. "Compulsamos copias a la Fiscalía para que, en el marco de sus competencias, determine si inicia acciones contra aerolíneas o pasajeros, nosotros cumplimos con trasladar la información por considerar que tiene incidencia penal. El entendimiento que tenemos es que la propia vicefiscal de la nación está atendiendo este asunto” sentenció.



"Las aerolíneas no pueden permitir que embarquen personas con covid-19 porque se pone en riesgo a esa persona, expone al compañero de viaje, a la tripulación, al personas de Migración", sentenció el director de Migración.



(Le sugerimos: Destinos internacionales a los que podrá ir desde el 21 de septiembre)

Las aerolíneas no pueden permitir que embarquen personas con covid-19 porque se pone en riesgo a esa persona FACEBOOK

TWITTER

De este modo, recordó que las personas que ingresen a Colombia deben tener PCR negativa y debe ser expedida, como máximo, 96 horas antes del embarque, según la la resolución 1627 del Ministerio de Salud.



No obstante, a los colombianos, si no traen la prueba (que es la regla general), no les pueden negar al ingreso al país y se procederá a un aislamiento obligatorio de 14 días y a la realización de la prueba. "Entran y se les pone una anotación en el pasaporte de que tienen la obligación de pasar a aislamiento por 14 días".



Por el contrario si son extranjeros quienes llegan al territorio nacional sin cumplir con los protocolos (por ejemplo no tener la prueba PCR con resultado negativo expedida en máximo 96 horas antes del embarque o tener un resultado positivo), sí podrán ser inadmitidos



Espinosa señaló que las personas con coronavirus, por responsabilidad individual, deberían permanecer en aislamiento y no ir a viajes pues "pueden poner el riesgo a los demás".



(Resuelva sus dudas: Vuelos internacionales: países que exigen a colombianos prueba covid)

¿Cuál es el protocolo cuando llega un ciudadano con coronavirus?

Espinosa advirtió que al conocer que una persona llega al país con coronavirus se alerta a sanidad portuaria, la Secretaría de Salud toma el caso y procede al cerco epidemiológico, es decir, saber quiénes estaban alrededor de este pasajero en el avión y con quiénes han tenido contacto, para llamarlos y hacer el seguimiento de sus casos y si tienen síntomas.



Asimismo, si una persona llega en el transcurso de un vuelo una persona presenta sintomatología, la salida del avión de la persona se da por un punto diferente y va directamente a atención de salud portuaria y el proceso migratorio se hace de manera remota.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram:

​Twitter: @LuisaMercadoD



Si tiene dudas de este tema puede escribirlas al correo luimer@eltiempo.com