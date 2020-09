Vuelos internacionales: países que exigen a colombianos prueba covid

Desde el 19 de septiembre comenzó la reactivación de vuelos comerciales internacionales desde Colombia.



En el país, los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón, de Cali; El Dorado, de Bogotá; José María Córdova, de Rionegro (Antioquia) y el Rafael Nuñez, de Cartagena, ya reactivaron su operación para vuelos internacionales.



Los destinos a los que ya se puede ir son Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala.



Aquí le respondemos algunas preguntas que quizá usted se está haciendo.



¿Qué países están exigiéndoles pruebas de covid-19 a los colombianos?

El Ministerio de Transporte señaló que esta primera fase de reactivación se ha hecho con aquellos países que no tienen restricciones de ingreso ni de apertura.



De este modo, la entidad advierte que hasta la fecha en Estados Unidos no se exige prueba, ni en México. República Dominicana tampoco pide prueba para ingresar.



Por su parte, para ir a Guatemala sí se requiere la prueba PCR negativa que sea expedida máximo 72 horas antes del vuelo. Bolivia también exige la prueba con un plazo máximo de expedición de siete días antes de volar. Ecuador también exige la prueba para ingresar a ese país. Las autoridades brasileñas exigen que cuente con un seguro de salud en vigor.



De igual modo, la recomendación de Mintransporte es que las aerolíneas pongan en conocimiento de los usuarios si esto llega a cambiar.

¿Hasta cuándo hay vuelos humanitarios?

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, señaló que, por lo pronto, los vuelos humanitarios están previstos hasta el 30 de septiembre. "La Cancillería está haciendo las tareas para lograr obtener las autorizaciones de viaje, sobretodo hacia Europa".



Espinosa agregó que están avanzando en los puntos de contacto con los diferentes países. "Si se llegara a presentar alguna dificultad ya veremos cómo solucionarlo con algún mecanismo que permita movilidad entre personas".

¿Los niños también se deben hacer la prueba PRC para entrar a Colombia?

El director de Migración señaló que los niños también se deben hacer la prueba PRC para entrar a Colombia por vía aérea después del 30 de septiembre, que debe tener un resultado negativo.

¿Qué pasa si alguien llega a Colombia sin prueba PCR después del 30 de septiembre?

Espinosa advirtió que quienes lleguen al país en vuelos sin la prueba PCR con resultado negativo podrán "ser objeto de inadmisión". Con este resultado no debe permanecer en aislamiento obligatorio de 14 días.



No obstante, en la resolución 1627, que fija los protocolos de bioseguridad para los vuelos internacionales se avierte: "Presentar una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 96 horas antes del embarque, realizar el reporte a través de Coronapp y responder al rastreo y seguimiento estricto que le debe hacer su asegurador o la secretaria de salud de la jurisdicción donde permanecerá o reside. Esta medida aplica para todas las personas que lleguen al país procedente del exterior, sean connacionales o no. Los viajeros que no cuenten con la prueba requerida deberán realizar aislamiento preventivo, realizarse la prueba y seguir las medidas que le sean indicadas hasta que se determine su condición de aislamiento según los resultados, tanto de la prueba como de la evaluación del riesgo epidemiológico".

¿Qué pasa si presenta síntomas de coronavirus en el viaje?

Debe informarlo a la tripulación, para que se de un proceso de descenso del avión de manera controlada y se siga la ruta de precaución en términos de salud.

¿Qué pasa si viaja a otro país y regresará en menos de 96 horas?

Migración Colombia advierte que debe realizarse la prueba para ingresar al territorio nacional.



"Esta es una de las grandes limitaciones, así se reconoce. Pero lo que tiene que hacer es realizarse la prueba apenas llegue (a su destino) para que haya término de entrega".

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

