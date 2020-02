Duque rechaza propuesta de que los militares puedan votar

El presidente Iván Duque salió a rechazar la propuesta que hizo el congresista del Centro Democrátrico Ricardo Ferro de que en Colombia se les permita el derecho al voto para los miembros de las Fuerzas Militares

Actualmente ningún miembro activo de las Fuerzas Armadas puede ejercer el derecho al sufragio desde 1932, cuando en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, atendiendo a la propuesta de los propios mandos militares de la época, se les privó de este derecho.



Frente a esta realidad, el congresista Ferro lanzó una propuesta que ha levantado polémica: que los militares puedan votar sin necesidad de que haya proselitismo al interior de las unidades y cuarteles.

"No podemos hablar de democracia en Colombia ni de posconflicto cuando estamos tratando a los miembros de la Fuerza Pública como unos ciudadanos que tienen una ciudadanía reducida", manifestó Ferro.



No obstante, el presidente Duque, quien también pertenece al Centro Democrático, rechazó de tajo esta posibilidad, al considerar que se debe mantener "el talante apolítico" en las Fuerzas Armadas.



"Entendemos ese talante histórico de nuestra Fuerza Pública. Eso se debe preservar así y que sea además un símbolo de la unidad de nuestro país. Que todos los colombianos entendamos que nuestra fuerza pública es un factor de unidad y no puede ser politizada", manifestó Duque.



La idea del congresista Ferro es incluir esta propuesta en una eventual reforma política, por lo que seguramente el Congreso se verá abocado a esta discusión.



