¿Habrá o no votación de moción censura contra Guillermo Botero?

Aunque Guillermo Botero ya no es ministro de Defensa, pues renunció a su cargo tras un debate de moción de censura en su contra, en el orden del día de la plenaria del Senado de este miércoles está programada la votación de la moción.



Botero renunció hace una semana después de que 67 congresistas manifestaron que votarían a favor de que el ministro de Defensa dejara el cargo, al conocer que en un bombardeo contra las disidencias de las Farc en Caquetá murieron ocho menores de edad.

De acuerdo con las normas, la votación de la moción de censura contra Botero ya no es obligatoria, pues las intenciones de este recurso era que el Ministro dejara su cargo y esto ya sucedió.

Sin embargo, según el numeral noveno del artículo 135 de la Constitución Política, el cual habla de la aplicación de este instrumento, “la renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta (no impide) para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo”.



(Le puede interesar: Secretos del bombardeo que mató a 8 niños y cobró la cabeza de Botero)



En todo caso, será la plenaria del Senado la que decida si finalmente se hace o no la votación este miércoles.



POLÍTICA