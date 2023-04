Luis Fernando Velasco, consejero para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, dio un nuevo parte sobre cómo va la evacuación de las poblaciones en el radio de mayor peligro frente a una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz.Vea el minuto a minuto de la emergencia por el volcán Nevado del Ruiz

“El tema no está fácil, la gente se niega a evacuar”, expresó Velasco a EL TIEMPO. Luego señaló que hay un temor grande de las personas a dejar a sus animales y que “les roben sus cositas materiales”.



En este sentido, el funcionario aseguró que hay un censo bien hecho y que en el terreno hay una gran cantidad de funcionarios yendo de casa en casa pidiendo el favor de que evacúen.

“Incluso tomamos acciones policivas en Villa María: ya no es pidiendo el favor sino diciendo que tienen que evacuar”, señaló Velasco, que contó que con el Ministerio de Agricultura están tratando de brindar opciones de protección y traslados de animales en la zona.

En los últimos días se ha presentado la mayor actividad en el volcán Nevado del Ruiz del último tiempo. Foto: Servicio Geológico Colombiano.



“Familias han aceptado, aunque no en un alto número como el que quisiéramos”, sentenció el consejero. Ante la resistencia, según Luis Fernando Velasco, se han encontrado puntos medios como que se permita el traslado de los menores de edad.



“Familias han permitido llevar a los niños a otros familiares que viven en la zona y que no corren tanto peligro. No se evacúa toda la familia, sino parte”, comentó el director encargado de la Unidad de Gestión de Riesgos, que clarificó que no se han tenido que usar los albergues para estos niños y niñas.



“Mañana se consolida las cifras de evacuación y de las personas que faltan por salir”, concluyó el que ha sido uno de los responsables de la atención a la posible emergencia natural.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA