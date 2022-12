La Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, creada en el propósito de estudiar legalmente la eventual liberación de personas detenidas en el marco del estallido social del 2021, estudiará este viernes el caso de otras 10 personas.



Hasta ahora a siete se les ha designado como voceros de paz -figura que se determinó para que puedan salir de la cárcel- pero hasta este jueves solamente dos habían recuperado la libertad.

De acuerdo con un decreto presidencial, la comisión será dirigida el ministro de Justicia, Néstor Osuna y lo acompañarán el ministro del Interior, Alfonso Prada o su delegado; el ministro de Defensa, Iván Velásquez o su delegado y el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano o su delegado.



Lo que trascendió es que esa comisión, que se reunirá de manera virtual en la tarde de este viernes, va a estudiar 10 hojas de vida de personas detenidas. No hubo detalles sobre los nombres que serán estudiados



Según Lizcano, los casos serán estudiados y se hará la respectiva evaluación, pero no está claro que se defina algo o cuántas de las personas serán designadas como voceros de paz, lo que les permitirá salir de la cárcel.



En caso de que no haya una definición al respecto, la comisión podría reunirse la próxima semana



