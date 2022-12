Tras el anuncio del Ministerio del Interior sobre los cinco compromisos que tendrán los jóvenes que están siendo liberados luego de estar en la cárcel por hechos ocurridos durante la protesta social, bajo la figura de vocería de paz, las dudas con respecto a las funciones que les fueron asignadas entraron al debate.



Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz. Foto: EFE.

Inicialmente, ellos recibirán atención psicosocial y rendirán informes mensuales ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).



Además, se les pedirá certificar la realización de un diplomado virtual en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos. Finalmente, los últimos dos puntos señalan los compromisos de trabajar y estudiar.



Un experto, quien prefiere no ser citado, insiste en que la liberación de los jóvenes “es una intromisión del Ejecutivo en la justicia, independientemente de si esta ha operado bien o mal”.



Este analista no se opone a los compromisos de los voceros, pero teme que con estos se geste “un aparato político”. “Entre voceros y gestores de paz van a tener a 100.000 jóvenes haciéndole campaña al Pacto Histórico en octubre”, opina.



Por el contrario, para Mauricio Jaramillo Jassir, doctor en Ciencia Política, todos los compromisos de los voceros “tienen que ver con la gestión en materia de la ‘paz total’ ”.



Para él, estos “jóvenes fueron víctimas del Estado” y “lo ideal sería que todos los que están en estado de vulnerabilidad tengan acceso a lo mismo ”, concluye.

Paro nacional del 2021. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

El Gobierno ha señalado que los voceros tienen “la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica”.



Sin embargo, las críticas a esta figura se centran en la intromisión del Ejecutivo en el aparato judicial. Al respecto, el Ministerio del Interior indicó que esta designación (voceros de paz) no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales: “Los jóvenes tendrán que responder a las autoridades competentes. No se trata de una amnistía o un indulto”.



Además esta cartera enfatizó que, en caso de que los voceros de paz cometan cualquier actividad delictiva, incumplan con su proceso judicial o sus obligaciones bajo esta figura, la recién creada Comisión Intersectorial recomendará al presidente Petro revocar dichas designaciones.



REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO