El Gobierno ya eligió a los primeros siete jóvenes que recuperarán su libertad para ser voceros de paz, una iniciativa anunciada a principios de este mes por el presidente Gustavo Petro.



Aunque en un inicio se habló que serían gestores de paz, la figura que tendrán es otra, pues los elegidos no hacen parte de ningún grupo armado, sino de organizaciones sociales, según dijo el Gobierno. Por eso serán voceros y no gestores.



En la mañana de este 16 de diciembre, los ministros que hacen parte de la Comisión entregaron los nombres de los primeros casos que fueron recomendados y aceptados en la noche de este jueves por el jefe de Estado.



A continuación les contamos de quiénes se trata y algunos detalles de la medida.

¿Quiénes son los jóvenes que serán voceros de paz?

Sus nombres son: Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza. Dos se encuentran en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali. Cinco de ellos se encuentran en establecimientos de reclusión carcelaria y dos, en detención domiciliaria.



Si bien para el Gobierno cada uno de ellos tiene características de liderazgo social que benefician a la comunidad, y confían en que puedan cumplir las tareas asignadas, para las autoridades judiciales están procesados por haber violado las leyes y participar en acciones criminales.



¿Alguno de los voceros de paz hizo parte de la primera línea?

El ministro Néstor Osuna explicó que la pertenencia o no de estos jóvenes con la primera línea no fue un aspecto que la comisión tuvo en cuenta. "Ese dato no aparece en el expediente, ni en su perfil", aseguró.



Sostuvo que lo que sí incluyeron en el análisis fue una certificación de la organización social a la que los elegidos pertenecen.



Pese a esto, en la Fiscalía hay señalamientos de que uno de ellos sí habría pertenecido a la primera línea. Por ejemplo, en noviembre del 2022, el ente acusador presentó ante un juez a 13 integrantes de dicho grupo que estarían involucrados en actos de vandalismos y sabotaje a la protesta en Bogotá. Entre los capturados estaba Adriana Esperanza Bermeo Súa, a quien el gobierno designó como vocera.

Bermeo, según el informe del Gobierno, es defensora de causas animalistas y está en el establecimiento de reclusión del Pedregal, Medellín, en condición de procesada.



Según la certificación entregada por la junta de acción comunal: “Adriana es una líder comunitaria de nuestro territorio donde desarrolla hace cinco años, en niños niñas y adolescentes, formación en prácticas deportivas y artísticas en el marco de la metodología convivencial”.

Es investigada por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. Su caso se encuentra activo y en etapa de juicio.



De acuerdo con Fiscalía, hay suficientes pruebas de que ella y otras 12 personas elaboraron bombas incendiarias y otros artefactos para enfrentar a la Fuerza Pública. También, de acuerdo con el ente acusador, intimidaban a la comunidad y habrían exigido dinero para permitir el paso de motocicletas y vehículos durante las protestas.



Uno de los hechos por los que es procesada Bermeo ocurrió el 20 de julio de 2021, cuando habrían retenido y quemado un bus del SITP en la localidad de Suba. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó audios que acreditan la actuación de los jóvenes en estos hechos.

¿Cuántos casos estudiaron para escoger a los jóvenes de paz?

La consejera presidencial de las Juventudes, Gabriela Posso, indicó que identificaron a 282 jóvenes capturados en el marco de las protestas "de acuerdo a la depuración y verificación de bases de datos de los y las jóvenes en compañía de familias, organizaciones sociales e Inpec".



De estos jóvenes, según Posso, 158 contaban con las siguientes características: 83 se encuentran en cárceles nacionales, 35 se encuentran en detención domiciliaria y 40 en libertad.

Gabriela Posso consejera para la juventud del presidente Gustavo Petro durante una entrevista concedida al diario El Tiempo . Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

En este sentido, el director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, agregó que esta es una primera fase del programa, pero la Comisión seguirá trabajando para evaluar más casos.



El ministro de Defensa, Iván Velásquez, por su parte, aseguró que en los casos no se trata solo de jóvenes de la primera línea, sino todos los privados de la libertad en en el marco de la protesta social del año pasado.



"La revisión que venimos haciendo (arrojó) el primer resultado de los siete jóvenes que resultan seleccionados, designados como voceros, es una primera selección. Seguiremos en la evaluación. Es una tarea que la comisión designada adelanta y en la medida en la que tenemos resultados vamos informando según las decisiones que el Presidente adopte", explicó.

¿Por cuáles delitos están investigando a los voceros de paz?

1. Concierto para delinquir.

2. Tenencia de objetos y sustancias peligrosas.

3. Lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas.

4. Violencia contra servidor público.

5. Invasión de bien inmueble.

6. Perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial.

7. Obstrucción a vías públicas que afectan el orden público.



Sobre este aspecto, el ministro Osuna afirmó que las personas escogidas no tienen sindicaciones por delitos de lesa humanidad, homicidio, delitos sexuales ni delitos contra menores de edad ni tortura. “Son delitos de afectación de bien público o privado, obstrucción de vía pública, de medios de transporte público, irrespeto a las autoridades”, expuso el ministro.



"Típicos hechos alrededor de la protesta social", agregó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Durante más de cinco meses, millones de colombianos se manifestaron contra las políticas del gobierno de Iván Duque. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

¿Es cierto que les van a pagar a los voceros de paz?

No. El ministro Osuna aclaró que los voceros de paz no van a recibir ningún tipo de remuneración por parte del Estado, aunque para las tareas que les asignarán les pagarán ARL. Pero no recibirán un millón de pesos, como se dijo esta semana desde algunos sectores.



El Gobierno señaló que dicha plata sí se les pagará a 100.000 jóvenes, pero estos no son voceros de paz, pues no tienen ningún proceso judicial en su contra por hechos relacionados con las protestas, sino miembros de comunidades que pueden estar en riesgo de caer en la criminalidad.



"Se trata de dos programas distintos. Con esa política del Gobierno se les traerá hacia la paz para que estudien, trabajen y colaboren con sus familias. Para que sean incluidos en la sociedad. Es un programa que no tiene que ver con esto", dijo Osuna.



El programa al que se refieren es el de 'Gestores de Paz' que hará parte del programa de 'Gestores para la Vida del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida' del Ministerio del Interior.



¿Qué tendrán que hacer los voceros de paz?

Por ahora no se profundizó en las tareas puntuales que se les asignarán. Pero la Comisión expuso que los jóvenes acompañarán lo que denominaron 'la paz del barrio' y dentro de las funciones que tendrán están: "La misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la paz total". Eso sí, deben firmar un acto de compromiso ante la Oficina del Alto Comisionado de Paz, encargada de vigilar el proceso. No pueden cometer ningún tipo de delito o perderían el beneficio.

¿Los voceros de paz pueden estudiar o trabajar?

Sí. De hecho, el Gobierno invitó a los jóvenes que recuperarán su libertad a que busquen algún trabajo que puedan adelantar paralelo a las actividades que les serán asignadas para ayudar a la convivencia de sus territorios.



Ahora bien, se acordó que para los beneficiarios de esta medida será obligatorio tomar un diplomado en la Universidad del Valle en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos.



Los recursos para adelantar estos estudios saldrán de la institución, pues se trató de una donación, según contó Lizcano.

¿Ser voceros los exime de las investigaciones en su contra?

No. El ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que lo que se busca es que haya una suspensión de la detención, pero “los jueces en su competencia tienen las decisiones”.



Osuna complementó que estas designaciones no interrumpen ni interfieren con los proceso judiciales. Estos continúan y la última palabra la tendrán los jueces.



"El Gobierno no se está involucrando en (los casos). Si una de estas personas es llamada a interrogatorio, pues tiene que ir. Si es condenada, la condena altera su situación judicial por supuesto. La medida es plenamente respetuosa de la división de poderes", afirmó.



Prada fue enfático en decir que los jóvenes tendrán que pagar sus penas si son condenados y les lanzó una advertencia: "No pueden ampararse en esta decisión para cometer alguna conducta inapropiada".

¿Cuál es la posición de la Fiscalía en este proceso?

En la noche de este jueves el fiscal Francisco Barbosa se reunió con el presidente Petro y dos miembros de la Comisión. Según el ministro de Justicia el encuentro fue fructífero. Dijo que el jefe del ente acusador tiene la disposición de colaborar en esta iniciativa. También dijo que Barbosa estudiará la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad con otras personas judicializadas.

Fiscal Barbosa y presiente Petro. Foto: Cartlos Ortega. EFE - Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Y alias 19?

En la opinión pública había inquietud por lo que podría pasar con personas condenadas por delitos de alta peligrosidad como Sergio Andrés Pastor González, alias 19, de 31 años de edad, y quien, según las autoridades, era uno de los líderes de la primera línea del grupo Resistencia Portal Américas.



La duda que había era si este tipo de personas, ya condenadas, se beneficiarían de la medida.



En rueda de prensa, el Gobierno señaló que sobre alias 19 no hubo ninguna valoración, pues se enfocaron en personas no condenadas. Por ende, está por fuera de esta medida.

Alias 19 era considerado uno de los líderes en los actos vandálicos en Las Américas. Foto: Fiscalía General de la Nación. Archivo.

¿Los Policías detenidos también podrán ser voceros de paz?

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, fue una de las voces que pidió incluir en esta medida a los policías que fueron detenidos también en las protestas.



En la tarde de este jueves, aseguró que el Gobierno había acogido la solicitud. Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que esta posibilidad está en evaluación, pues lo que dispone la Ley 2272 es que los beneficiarios deben pertenecer a organizaciones sociales, comunitarias o humanitarias, "de manera que no se aplicaría esta ley precisamente en esos términos a miembros de la Policía Nacional", explicó.



Pese a esto, estarían intentando recurrir a otro instrumento legal para incluir a algunos uniformados.



Aura Saavedra Álvarez

