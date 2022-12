El presidente Gustavo Petro anunció hace unas semanas que antes de Nochebuena dejarían en libertad a cerca de 230 jóvenes que fueron detenidos en medio de las protestas sociales del 2021.



Sin embargo, el proceso no parece sencillo, pues hasta la noche del viernes, al cierre de esta edición, solo habían quedado en libertad dos personas.



Además, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), informó que la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, –creada para estudiar los casos de posibles liberados– tenía previsto reunirse para nombrar a 10 jóvenes más como voceros de paz. No obstante, anoche no se tenían conclusiones.



Esta figura, que es nueva, permite a procesados por presuntos delitos cometidos durante las protestas del año pasado salir de las cárceles gracias a un decreto que se basa en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que prorroga y modifica la Ley 418, la que contiene el marco jurídico de la ‘paz total’ planteada por el presidente Petro.

¿Quiénes son vocero?

En esta norma se expone que "se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad".



En ese sentido, Alfonso Prada, ministro del Interior y portavoz del Gobierno, ha explicado que pueden ser voceros de paz "personas privadas de la libertad que tienen delitos menores, ya que fueron capturados en medio de las protestas (pueden ser campesinos, indígenas, jóvenes y personas mayores), que por su liderazgo social y humanitario pueden ayudar en el territorio a disminuir la conflictividad social y a generar un ambiente de pacificación".



Con lo anterior, reiteró que en la comisión, integrada por los ministros de Interior, Justicia y de Defensa; el director del Dapre y el alto comisionado de Paz, se estudiarán los casos, que deben ser de personas que no tengan delitos graves como tortura, homicidio, delitos de lesa humanidad, delitos sexuales o contra menores de edad.



"Son delitos de afectación al bien público o privado, obstrucción de vías públicas, transporte o irrespeto a autoridad. Lo que más tuvimos en cuenta no fueron tanto los delitos, sino la utilidad que pueden prestar para la reconciliación del barrio", expuso el ministro de Justicia, Néstor Osuna.



Además, según Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, "serán los jueces quienes interpretarán toda la normativa aplicable y decidirán sobre la procedibilidad de dichas libertades".

Funciones

Su misión es la de "desescalar el conflicto en el país", esto, a través de "promover la reconciliación y la pacificación entre los colombianos y las colombianas". Para los beneficiados con esta medida, según el Gobierno, será obligatorio tomar un diplomado en la Universidad del Valle en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos.



El Gobierno insiste en que esas funciones deben ejercerse en sus comunidades, ya que tienen que ser personas que están asociadas a organizaciones sociales o humanitarias.



Sobre quienes están libres, la oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado de prensa el jueves en el que explica que dos jóvenes fueron nombrados voceros de paz y dejados en libertad.



Son Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Berneo. El primero fue detenido por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias en medio de las protestas sociales en Bogotá. Bermeo también fue detenida por el mismo delito a finales del 2021.



Estos dos jóvenes son sindicados de pertenecer al grupo denominado como la primera línea calle 80 de Bogotá.



Sus procesos judiciales siguen en curso, lo que significa que ellos deben responder ante la justicia, pero estando en libertad, por lo que hicieron.



De otro lado, como informó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no pueden cometer ningún delito o incumplir las citaciones para atender las diligencias judiciales.



Asimismo, el ministro de Justicia indicó que "ellos firmaron un acta de compromiso" con Danilo Rueda, el alto comisionado para la Paz.



En esa acta de compromiso se especifican cada una de las tareas que deben cumplir.



Es la misma oficina del Alto Comisionado la que debe hacer seguimiento al desempeño del rol que Márquez y Bermeo asumieron al aceptar ser voceros de paz.

Los otros casos por estudiar

Otros de los nombrados voceros de paz, pero que no han quedado en libertad, son: Arles Andrés Bolaños, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano, Álvaro Andrés Duque Ruíz y Ever Hinestroza.



Ellos tienen investigaciones por delitos como concierto para delinquir, tenencia de objetos y sustancias peligrosas, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, invasión de bien inmuebles, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial y obstrucción a vías públicas que afectan el orden público.



Los nombrados voceros de paz no son lo mismo que los gestores de paz y gestores de convivencia, aclaró Prada.

Voceros de paz y gestores de paz: figuras distintas

La figura de gestores de paz existe desde hace 20 años y quienes han sido nombrados de esta manera han participado en los distintos procesos de paz que se han dado en el país. En este concepto, los elegidos deben integrar un grupo armado.



Estos "deben ser escogidos por las propias organizaciones o el Gobierno para que hagan parte de los procesos de facilitación de las negociaciones de paz, como la que se hizo con las Farc o la que se hace con el Eln", aseguró el ministro del Interior.



Un ejemplo de implementación de esta figura es el nombramiento de Violeta Arango, alias Violeta o Tatiana, para integrar la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el Eln.



Ella estaba privada de su libertad, como una de las procesadas por el atentado con explosivos en 2017 en el centro comercial Andino, de Bogotá, que dejó tres personas muertas y al menos 10 heridos.

Delegación de los diálogos con el Eln. Foto: Ministerio de Comunicaciones de Venezuela

El otro de los conceptos con los que se suele confundir la figura que se utiliza para permitir que jóvenes detenidos salgan es el de gestores de convivencia. Estos, explicó Prada, "hacen parte de un proyecto de convivencia y pacificación que organizó desde hace cuatro meses el Ministerio del Interior".



"Este programa tiene el propósito de nombrar a 100.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad para que ayuden a suavizar la conflictividad social", agregó. A los que conformen este programa sí les van a dar una retribución económica y deberán estar integrados a programas de estudio.



Pero, en rueda de medios en la base militar de Tolemaida, Petro mencionó que aún no se sabe con exactitud a cuántos jóvenes van a dejar en libertad. Y aunque solo hay dos liberados, hay expectativa por lo que pueda pasar hoy, según la promesa de Petro. Sin embargo, son pocas hojas de vida las que se han estudiado, por lo que es difícil que se cumpla su promesa.





