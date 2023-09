Después de que aparecieron nuevos audios en los que se escuchan las colaboraciones para eventos políticos que habría prestado Sandra Navarro, esposa de Juan Carlos López Macías, alias ‘Sobrino’, un narco de la región, al Pacto Histórico y a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, Eduardo Noriega, vocero de la Colombia Humana, se pronunció.



En conversación con la emisora La W, aseguró que no cree que en los fragmentos revelados por la unidad investigativa de Noticias Caracol "exista evidencia de que ingresaron recursos del narcotráfico a la campaña".



"Lo que veo es que sí, hay una conversación entre la señora Sonia Bernal y Sandra Navarro, yo hablé con Sonia y ella afirma que solo en tres ocasiones se relacionó con esta persona y que ese pago de 800.000 pesos nunca se produjo", puntualizó.



En ese sentido, señaló que aquellas personas que hayan tenido este tipo de relaciones o que hayan recibido aportes, deberán responder no solo ante el partido sino ante las autoridades.



"La señora (Sandra Navarro) nunca tuvo una responsabilidad de coordinación en la campaña, ahora, estamos hablando de una señora que no tiene ninguna acusación criminal, no ha sido procesada ni condenada por ningún delito", agregó en la emisora.



De igual forma, Noriega comentó que estas personas nunca formaron parte de la campaña y que si participaron en eventos lo hicieron de manera voluntaria. "No eran directivos de la campaña, eran militantes, eran simpatizantes (…) no hay conversaciones de directivos de la campaña".



Finalmente, el vocero de Colombia Humana dijo que pedirá al partido que se "abra una investigación" y se "determine la responsabilidad de las personas que están involucradas en los audios".

¿Qué dicen los mencionados en el audio?

Uno de los temas que ha llamado la atención tras el informe periodístico de Noticias Caracol tiene que ver con el préstamo de unas camionetas por parte de Navarro para transportar a políticos que apoyaban la campaña del hoy mandatario.



En una conversación con Carlos Betancourt, jefe de prensa de Sonia Bernal -por ese entonces directora de la Campaña Petro en Casanare-, Navarro programa la grabación de un video; y en otra charla de Navarro con su hermana Angélica se habla de dos carros que se prestaron, al parecer, a Bernal para repartir refrigerios.



Otro capítulo es el del préstamo de un carro que habría hecho Sandra Navarro a Betancourt para transportar a la entonces candidata vicepresidencial Francia Márquez, quien llegaba a Casanare para ir a Tauramena. El vehículo habría sido manejado por Jaime, hermano de Sandra y cuñado de alias 'El Sobrino'.

Gustavo Bolívar, Katherine Miranda (Alianza Verde) y la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Prensa Cámara / César Melgarejo. EL TIEMPO / Presidencia

En el carro de Navarro también se alcanzó a movilizar la congresista Katherine Miranda, aunque en un principio estaba previsto que fuera para el entonces candidato Petro, pero como él no pudo asistir, transportaron a la comitiva que lo representó, la cual incluía a la representante de la Cámara.



“Estuve en compañía de Alfonso Prada, fuimos recibidos en el aeropuerto por la caravana de seguridad dispuesta para Gustavo Petro, así que desconozco rotundamente quiénes son los dueños de estos vehículos, además de todo el trabajo logístico que se tenía preparado para él entonces candidato presidencial. Estuve alrededor de 4 horas en esta ciudad acompañada de medios de comunicación nacionales y regionales, y regresé a la ciudad de Bogotá el mismo día”, explicó Miranda en su cuenta de X (antes de Twitter).



Por su parte, exsenador y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, declaró que su viaje a Yopal fue un pedido de la Colombia Humana y que no sabe de quién eran los vehículos.



“A Sandra Navarro no la conozco, no sé quién es. Simplemente, fui invitado por la Colombia Humana de Yopal porque estaban preocupados, ya que el candidato Gustavo Petro, en ese entonces, había cancelado dos veces", dijo Bolívar en Blu Radio.



"Francia Márquez Mina estuvo en Casanare en condición de candidata vicepresidencial y, como sucede en toda campaña político-electoral, son muchas las personas que se suben a la tarima a saludar, tomarse una foto e incluso proclamar arengas, tal y como sucedió en dichos actos, algo que no estuvo bajo el control de la candidata", dijo la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez.

REDACCIÓN POLÍTICA

