Para la gran mayoría de los colombianos, el 29 de octubre de 2023 está todavía lejano, pero aquellos dedicados a la política consideran que se encuentra a la vuelta de la esquina. Y es que esa es la fecha en la cual está fijada la celebración de las elecciones regionales en las que, entre otros, se escogerán los alcaldes y gobernadores que comenzarán su labor al arrancar el año siguiente.



Si bien todavía faltan meses antes de que muchos interesados en esos cargos hagan pública su aspiración, ya empiezan a moverse las fichas del ajedrez a sabiendas de que la cita será clave por muchos motivos. En primer lugar, es el escenario en el cual miden fuerzas las colectividades locales y se pone a prueba el poderío del voto cautivo frente al de opinión.

Además, la cita es una manera de tomarle el pulso a la ciudadanía, con miras a los comicios presidenciales de 2026, en los cuales la gente optará entre la continuidad o el cambio. Aunque la disyuntiva siempre está presente, ahora lo que se juega es una primera partida cuyo resultado puede allanar el camino para que la izquierda permanezca en el poder.



Los interesados en el tema tienen claro que el Pacto Histórico aspira a seguir en la Casa de Nariño por largo tiempo, pues como lo han dicho varios de sus integrantes –entre ellos Gustavo Bolívar– las transformaciones propuestas requerirán una década o dos. Conseguir semejante objetivo –legítimo bajo las reglas de la democracia– será más fácil en la medida en que se puedan controlar palacios municipales y departamentales, aparte de concejos y asambleas.



Y ello dependerá en buena parte de la popularidad del Gobierno Nacional. Puesto de manera más directa, un Gustavo Petro que conserve niveles de favorabilidad cercanos a los de hoy puede con un guiño hacer viable cualquier candidatura, como parte de un proyecto ambicioso que consiste en copar los espacios ocupados por los representantes de la política tradicional.



Por ese motivo, los ideólogos de la estrategia que apunta a la consolidación de la izquierda consideran que es muy importante la batalla electoral que viene. En el escenario más optimista para esas aspiraciones, el Ejecutivo ya habrá comenzado a volver realidad sus promesas de campaña y logrará una especie de refrendación popular del triunfo del pasado junio.



Pero el desenlace descrito no está asegurado en absoluto. Un mal resultado hará ver frágil a la administración y puede poner en riesgo la solidez de la coalición que hoy manda la parada en el Congreso, con lo cual se le enredaría el caminado en lo que reste del cuatrienio.



De ahí que la preocupación se concentre en contener los riesgos más notorios. En la lista aparece un amplísimo abanico de temas, pero es evidente que los relacionados con la economía ocupan los primeros lugares.



Las encuestas no dejan duda al respecto. Inflación y desempleo encabezan desde hace rato las preocupaciones del público, con la particularidad de que ahora los motivos de inquietud están justificados: el ritmo en el alza de los precios supera el 11 por ciento anual al cierre de septiembre y el crecimiento proyectado por el Banco de la República es de un mediocre 0,7 por ciento el año que viene.

Cuesta arriba

Una combinación de alto costo de vida y vientos de recesión crea un escenario hostil para cualquier presidente. En la presente ocasión, el reto es todavía mayor porque el ambiente internacional muestra tendencia a empeorar.



Así lo comprobará seguramente el ministro de Hacienda cuando viaje a Washington la próxima semana con ocasión de la asamblea anual conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aparte de que ambas entidades advierten sobre una desaceleración que llevará al planeta a crecer por debajo del tres por ciento en el futuro cercano, las señales de alarma vienen en aumento.



Para citar un caso concreto, el Banco de la Reserva Federal en Washington ha señalado que seguirá subiendo las tasas de interés con el fin de poner la inflación bajo control en Estados Unidos. El problema es que un alza desmedida no solo hará que el dólar se siga fortaleciendo ante las demás monedas, sino que dispara el costo de la deuda.



Más allá de los dolores de cabeza que ello puede ocasionar a mediados de esta década, es de imaginar que José Antonio Ocampo le reportará a su jefe que el margen de maniobra de las naciones emergentes es muy estrecho. Aparte de que el acceso a recursos de crédito es menor, con la incertidumbre al alza los capitales siguen emigrando desde el hemisferio sur, en busca de refugios considerados seguros en el norte.



Como si eso fuera poco, aparecen señales de nerviosismo con respecto a Colombia. Indicadores como los credit default swaps, una especie de seguro frente al riesgo de que un país no pueda honrar sus obligaciones, muestran un deterioro notable. Si hasta hace unos meses nos comparábamos con México, ahora ya estamos peor que Brasil, cuyos desajustes macroeconómicos son conocidos.



Sin duda alguna, esa circunstancia permite entender por qué el peso se ha devaluado con más fuerza que sus pares latinoamericanos. Para colmos, declaraciones imprudentes como la de la semana pasada sobre eventuales controles de capitales empeoran dicha percepción, así en menos de 24 horas la Casa de Nariño haya salido a negar esa posibilidad e insista en su compromiso con la sostenibilidad fiscal.



Es verdad que el argumento se ve respaldado con la aprobación en comisiones del proyecto de reforma tributaria que aumentaría en más de 21 billones de pesos el recaudo de impuestos el próximo año. Los observadores reconocen que por cuenta de los nuevos ingresos se podrá mantener el déficit público bajo control, mientras se financian programas con impacto social.



No hay duda de que los mayores gastos le servirán al Gobierno para calmar las aguas en medio de un ambiente de tormenta. Todo depende, claro está, de que la administración tenga la capacidad de ejecución para responder a las expectativas creadas, algo que en la práctica es mucho menos fácil de lo que parece.



Por otra parte, aparece una actitud de “tercerizar” la responsabilidad de los problemas. El dardo que recibió en estos días el Banco de la República hace pensar que Gustavo Petro no tendrá problemas en emplazar a la entidad si la inflación se mantiene arriba, las tasas de interés suben más y la economía colombiana da señales de estancamiento.



Dependiendo de cómo sigan las cosas, el rango de sectores o instituciones que recibirán críticas puede ser mucho mayor e incluir a la empresa privada u otros países. “Todos los políticos son muy buenos echándole la culpa al universo que los rodea de por qué no cumplen lo prometido y los del Pacto Histórico no serán la excepción”, recuerda la politóloga Mónica Pachón.

El verdadero objetivo

Sin embargo, la duda es si aplicar aquella máxima del fútbol según la cual “la mejor defensa es el ataque”, resultará efectiva para que el actual gobierno consolide su fortaleza electoral. Ante una realidad mucho más desafiante, “la única manera de ganar en las urnas es a punta de discurso”, subraya el exministro Mauricio Cárdenas.



Claramente en estas lides Gustavo Petro cuenta con un gran talento. Aparte de su capacidad dialéctica está su habilidad de conectarse con vastos sectores de la ciudadanía que tradicionalmente se habían sentido excluidos por el sistema vigente. Y a ello se suma la composición de un Ejecutivo cuyos cuadros son mucho más diversos e incluyentes que antes, con lo cual hay un mayor sentido de pertenencia frente a la presencia gubernamental.



Saber si eso le resultará suficiente para triunfar en la contienda de finales del próximo año es imposible. Por lo pronto, son claras algunas características que seguirán siendo la norma al menos hasta 2026.



La primera es que “el Presidente de la República se comporta mucho más como un jefe de Estado que como un jefe de Gobierno”, de acuerdo con Pedro Medellín. Su énfasis, por lo tanto, es “menos de política económica y más de economía política”, agrega el analista.



Dicha interpretación ayuda a entender por qué le dedica tanto tiempo a hablar en múltiples escenarios, comenzando por aquellos en donde se le mira con resquemor, pues de lo que se trata es de comunicar una visión. Así pasó esta semana en la asamblea de Naturgás, en la cual el mensaje que recibieron los asistentes es que el esquema que aún rige tiene los días contados, pues el país debe abandonar con rapidez los combustibles fósiles.



Lo anterior se complementa con el énfasis en dominar aquello que se conoce como la “conversación nacional”. Es indiscutible que desde el pasado 7 de agosto el mandatario se ha encargado de determinar la agenda temática, con lo cual mantiene a la opinión en modo reactivo.



Incluso cuando se expone a la crítica, la actitud es de nunca rectificar por lo que pasa en su administración. Cuando la ministra de Minas dio lugar a la polémica sobre la teoría del decrecimiento para salvar “la casa grande”, la respaldó. Y en el incidente de la compra de elementos para avituallar las residencias presidencial y vicepresidencial, la salida fue decir que se estaba defendiendo la dignidad de los empleados de estas, que ahora tendrán sábanas de calidad.



A juzgar por las encuestas, dicha aproximación al poder sigue haciendo popular a Petro. No obstante, la indisciplina y la falta de interés por las minucias de la administración pública amenazan con magnificar los errores o desatender asuntos que requieren supervisión, con lo cual los engranajes que hacen girar la maquinaria estatal pueden detenerse.



Para los observadores es claro que los temas que le “mueven la aguja” al Presidente incluyen paz total, transición energética y desarrollo agrícola, además de su figuración internacional. Por el contrario, infraestructura o tecnologías de la información están relegados a un segundo plano, mientras que en economía lo importante es evitar trastornos mayúsculos y designar personas cuya credibilidad calme a los mercados.



Sin embargo, los inconvenientes del esquema aparecen ahora con más frecuencia. Más de un ministro reconoce en voz baja que su interlocución con el mandatario es prácticamente nula, ante lo cual no hay de otra que seguir lo que dice en Twitter o en sus intervenciones públicas. Aquellos que tratan con la Casa de Nariño hablan de un gran desorden interno, incluyendo consejerías que piden la misma información y compiten por la vocería ante distintas audiencias.



Muy seguramente las cosas serían distintas si existiera una oposición capaz de clavarle las espuelas al Ejecutivo. Pero ante la falta de contradictores políticos con credibilidad, el relativo silencio de los académicos y la dispersión del sector privado que da la impresión de adoptar la línea del “sálvese quien pueda”, la única narrativa que existe es la presidencial.



Y a menos que cambien esas condiciones o la economía entre en picada, es muy factible que los asociados al Gobierno sean la fuerza dominante en octubre de 2023. Para el columnista Héctor Riveros, “no hay duda de que si las elecciones fueran mañana, el Pacto Histórico y sus alfiles serían los triunfadores”.



Queda por verse si así pasa dentro de 55 semanas. En el entretanto, lo que es seguro es que mientras el país se distrae con múltiples urgencias, Gustavo Petro tiene el objetivo electoral entre ceja y ceja.



RICARDO ÁVILA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@ravilapinto

