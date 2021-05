Viviane Morales renunció a la embajada de Francia

En medio de una oleada de cambios en el gabinete del presidente Iván Duque, la embajadora de Colombia en Francia y representante del país ante la UNESCO, Viviane Morales, le envió su carta de renuncia al mandatario. Cargo que ocupaba desde el 12 de noviembre de 2018.



(Puede leer: Juan Camilo Restrepo Gómez, nuevo comisionado para la Paz)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, con la embajadora en Francia, Viviane Morales. Foto: Cancillería

Luego de agradecerle al jefe de Estado por haberla designado en ese cargo, Morales asegura en la carta que, tal como se lo había dicho en diciembre del año pasado, le es "muy difícil continuar fuera del país" y por esa razón se va de la embajada.



Por tanto, deja claro que sus razones no se basan en la actual coyuntura que atraviesa el país.



"Ciertamente han sido tiempos turbulentos y a nadie escapa que la propia labor diplomática, de tiempo atrás y no solo por la irrupción de la pandemia, ha sido confrontada por los nuevos desafíos geopolíticos mundiales y la multiplicación de actores en el escenario internacional - incluidos actores no estatales-", advierte en la misiva con fecha del 18 de mayo.



(Además: Las declaraciones de la jefe de prensa de Petro que causan polémica)

Facebook Twitter Linkedin

Carta de Viviane Morales. Foto: Archivo particular

Asimismo, la diplomática habló sobre los avances que logró durante su tiempo como embajadora en Francia.



"No me cabe duda de que siempre habrá un importante trabajo que adelantar para el servicio de nuestro país desde esta altísima posición en Francia, donde durante estos dos años y medio de gestión he encontrado las puertas siempre abiertas a Colombia y un apoyo decidido a nuestra democracia", puntualizó Morales.

(Le sugerimos: Comité Nacional del Paro convoca marchas para el 26 y 28 de mayo)



Por ahora no ha habido un pronunciamiento del gobierno de presidente Iván Duque respecto a la carta de renuncia de la Embajadora, y tampoco frente a su posible reemplazo en Francia.



Hay que recordar que antes de ser embajadora en Francia, Morales fue senadora de la República del partido Liberal (2014 -2018); Fiscal General de la Nación (2011-2012); Conjuez de la Corte Constitucional (2003-2006).

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET