Visita de presidente Petro en China: cuestionan mensaje en honor a Mao Zedong

Como parte de la gira del presidente Gustavo Petro por China, este visitó el mausoleo a Mao Zedong, principal líder de la Revolución China. A su salida, dejó un mensaje al creador del actual gobierno comunista chino, y esto no fue bien recibido por algunos sectores de derecha.



“Tenía 15 años cuando leí a Mao, sus tesis filosóficas y sus estudios sobre la contradicción (…) Sembraste ilusiones a la juventud entera del mundo y abriste el camino para que tu pueblo fuera grande en la tierra, comandante”, decía un apartado del mensaje.



A esto agregó: “La historia sigue y el conflicto puede sumergirnos en la extinción humana, hoy o es el capital o es la vida. Nosotros vamos por la ‘Gran Marcha’ por la vida”.

El mensaje de Gustavo Petro a su salida del mausoleo de Mao Zedong. Foto: Presidencia

El mensaje fue cuestionado por algunos sectores de derecha, que rechazaron que el presidente Gustavo Petro homenajeé a un líder político que su nombre ha sido vinculado a la muerte de millones debido a distintas situaciones en medio de la Revolución China.



“¿Petro encontró otro faro moral? No le importó que Mao matara 65 millones de chinos y le deja cartas de simpatía. Mao significó miseria, destrucción y muerte para China”, fue el mensaje de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que también cuestionó si no rendirá honores a otras figuras polémicas del siglo XX.



En ese mismo camino se pronunció el exministro Rafael Nieto Loaiza: “Petro es un mamerto, nostálgico del comunismo más voraz y asesino. En China ensalza a Mao, un criminal como pocos. La dictadura de Mao mató 50 millones de chinos”.

¿Petro encontró otro faro moral? No le importó que Mao matara 65 millones de chinos y le deja cartas de simpatía. Mao significó miseria, destrucción y muerte para China. pic.twitter.com/0V283Y7X0n — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 25, 2023

En esa línea, le cobraron al mandatario que haya dicho que “No apoya genocidios”, haciendo referencia a lo ocurrido en Gaza, pero haya expresado su admiración a una figura vinculada a la muerte de millones de chinos en medio de las distintas etapas de la Revolución China.



En respuesta, partidarios del presidente recordaron que antecesores, como Iván Duque o Álvaro Uribe, también fueron al mausoleo de Mao Zedong y entregaron una ofrenda floral en su honor.