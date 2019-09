‘Ivanka Trump tiene la capacidad de convocar para que nos ayuden’

Para esta noche está prevista la llegada al país de Ivanka Trump, asesora e hija del presidente estadounidense Donald Trump..



Y su visita, que se puede catalogar como algo poco usual, se logró gracias a la gestión de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

La agenda de Ivanka Trump, que será de dos días, contempla un evento en la embajada de Estados Unidos sobre empoderamiento económico de las mujeres, y con el BID está previsto el lanzamiento del fondo mujer.



También estará en Cúcuta, donde inaugurará la casa de la mujer y va a dejar una ofrenda floral en la Escuela de Policía General Santander, donde fue el atentado del Eln.



La vicepresidenta habló sobre los aspectos más importantes de esa visita, entre los que se destacan la cooperación binacional para el empoderamiento femenino y la inversión extranjera en el país.



¿Para cuándo está prevista la presencia de Ivanka Trump?

​

La visita será entre el 2 y el 4 de septiembre. En la agenda hay un recorrido por diferentes temas, sectores y ciudades. Todos relacionados con el empoderamiento de las mujeres, un tema en el que ella y yo nos identificamos.



De lo que se trata realmente ese viaje es de mostrarle a ella los distintos proyectos que tenemos para el empoderamiento económico de las mujeres, tanto de las mujeres rurales como de pequeñas y medianas empresas en las zonas urbanas donde las mujeres son las dueñas y las líderes en el desarrollo de esas empresas.



Esperamos que algunas de estas empresarias puedan exportar sus productos a Estados Unidos.



¿Cómo hizo usted para traerla?

​

Le pedí una cita. Estuve en mayo en Washington y le conté lo que estábamos haciendo y el interés que tenía por su compromiso con el empoderamiento de las mujeres, que le permitiera a ella acercarse mucho más a América Latina y, particularmente, a Colombia.



¿Qué vio ella en Colombia para hacer la visita?

​

Bueno, ella, incluso, mandó un mensaje bastante generoso sobre lo que vengo haciendo yo acá en Colombia. Dijo que tenemos un liderazgo que muestra todos los días realmente una visión integral sobre la importancia de las mujeres.



En este tema hemos logrado, primero, que se represente en un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo la equidad de género.



Segundo, está reflejado en el hecho de que es una mujer la vicepresidenta de un gabinete paritario.



Tercero, los ministros, hombres y mujeres, tienen el compromiso y la obligación de definir planes y programas que garanticen la equidad de las mujeres.



Cuarto, el liderazgo que yo vengo asumiendo con alcaldes y gobernadores, que nos permite llevar esta política a nivel territorial.



Quinto, el hecho de estar trabajando para que a nivel rural podamos organizar cooperativas de mujeres que puedan producir y darle valor agregado a sus productos.

Todo esto es un agente muy integral de acciones para lograr ese empoderamiento de las mujeres.

¿Van a ir a la frontera para tratar el tema de Venezuela?

​

Yo realmente he hablado mucho con ella sobre las mujeres venezolanas, le expresé mi preocupación porque las condiciones en las que llegan son verdaderamente dramáticas.



Yo he visto en la frontera, tantas veces que he ido, jovencitas vendiendo su pelo largo para poder tener la posibilidad de unos ingresos. Imagínese usted después de vender el pelo qué les queda por vender, el cuerpo, quien sabe en qué condiciones. Por esto he querido realmente que ella acompañe lo que estoy haciendo desde la vicepresidencia, que es crear casas para las mujeres en algunos lugares del país, donde puedan tener programas de capacitación y de acompañamiento integral, para tener esa autonomía económica.



Ya hay una que está funcionando en Pasto, en Nariño, hace cerca de tres meses. Quiero abrir una en Cúcuta para las mujeres colombianas, pero una especial para las mujeres venezolanas, para potenciar sus competencias y habilidades con el fin de quebrar esa brecha de desigualdad.



¿Por qué es clave para Colombia esta visita?

​

Primero, por su gran compromiso con las mujeres, obviamente, y porque tiene la capacidad de convocar otros liderazgos, de convocar a la comunidad internacional, para que nos ayuden a que haya un mejoramiento en las condiciones de las mujeres.



Una cosa que yo le propuse es que ojalá en el futuro podamos crear un consejo binacional de mujeres empresarias de Colombia y de Estados Unidos. En segundo lugar, porque es una mujer brillante, y una mujer como esta nos puede traer inversión de norteamericanos y de muchos lugares del mundo.



¿Podría ayudar a conseguir nuevos recursos?

​

El Gobierno de Estados Unidos tiene el American Women Initiative, que lo lanzaron en abril del año pasado para movilizar 500 millones de dólares de capital privado para empresas de mujeres, y yo aspiraría a que haya varios cientos de miles de colombianas que quepan dentro de ese monto.



