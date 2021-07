Embajada de EE. UU. en Colombia abrió citas para visa de turismo

La embajada de Estados Unidos en Colombia anunció que abrió nuevas citas para las visas de no inmigrante, es decir, turismo, para quienes quieren visitar su país.



Según advirtió EE. UU., abrieron un número limitado de nuevas citas según lo permitan las condiciones locales y los estándares de bioseguridad.



Desde sus redes sociales advirtieron que existe un alto volumen de demanda tras la suspensión de visas durante la pandemia.



Además, debe tener en cuenta que la disponibilidad de citas cambia constantemente a medida que la Embajada se adapta a las condiciones cambiantes. Por tanto debe estar pendiente de su correo electrónico.



De hecho los usuarios han reportado que las citas están disponibles para 2023, no obstante, algunos aseguraron que han encontrado en fechas cercanas, como dentro de un par de meses.



Por ello la embajada recomienda visitar el sitio web con frecuencia para ver si hay nuevas citas y cancelaciones.



De otro lado, la embajada señaló que las tarifas de visa de no inmigrante han sido extendidas. De este modo, El Departamento de Estado extenderá la validez de los pagos de visa de no inmigrante hasta el 30 de septiembre del 2022, para permitir a todos los solicitantes que no pudieron programar una cita para la visa como resultado de la suspensión de las operaciones consulares habituales, tengan la oportunidad de programar y/o asistir a la cita con el pago que ya han realizado.



