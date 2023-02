Uno de los objetivos de Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, es avanzar en la propuesta para eliminar la Visa a los ciudadanos colombianos. EL TIEMPO habló con Murillo y conoció cuáles serían los primeros exceptuados del documento.

Mientras se avanza en la propuesta para eliminar completamente la visa de los colombianos, Luis Gilberto Murillo mencionó a este diario que se avanzan en dos propuestas para que algunos ciudadanos sean beneficiados y no requieran el documento para ingresar a los Estados Unidos.



La primera sería para los colombianos que realicen viajes constantemente al país norteamericano, pues hay personas "que llevan años viniendo a EE. UU., que nunca han tenido un problema, no se han quedado ni quieren hacerlo. Ese grupo de personas debería ya tener una exención porque está demostrado que no tiene ninguna intencional adicional que venir a este país y hacer sus actividades de turismo y empresariales", puntualizó Murillo.



(Siga leyendo: Visas para trabajar en EE. UU.: así pueden aplicar colombianos a las H-2A y H-2B).

La segunda opción tendría que ver con un preingreso desde Colombia, aunque esta propuesta no ha sido discutida con el país norteamericano, Murillo explica que las personas podrían realizar "su proceso migratorio de revisión de documentos, a lo que se llama el pre ingreso, de una vez en Colombia. Eso ya sucede con países como Canadá".



Sobre la eliminación de la visa para Estados Unidos, el embajador mencionó que la solicitud se está trabajando conjuntamente con el Departamento de Seguridad Nacional y que este proceso "toma años, insisto, pero no se puede dejar de lado".



(Además: Visa americana: la drástica reducción en tiempo para la cita de renovación).

"Lo estamos discutiendo. La verdad es que tenemos algunas diferencias y las estamos trabajando. Hay mucha apertura del gobierno de los Estados Unidos para que lo discutamos", afirmó.



Encuentre más detalles sobre la propuesta de eliminación de visa para los colombianos en la entrevista realizada por Aura María Saavedra '¿En qué va proceso de quitar visa a colombianos para viajar? Hay nueva propuesta'.

Pamela Avendaño y Aura María Saavedra

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS Y POLÍTICA