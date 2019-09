'Los mecanismos de protección están fallando’

La directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García Fino, se refirió al caso de las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar y luego son asesinadas.

¿Cuál es el protocolo de atención para una mujer víctima de violencia intrafamiliar?

Una mujer puede ingresar por varios sitios a la ruta de atención. Uno de los fundamentales es el sector salud, que por ley tiene la obligación de no solo tener un equipo disponible especializado para la atención a las mujeres víctimas, sino de darles una adecuada atención. También puede darse la atención por las entidades que reciben las denuncias: comisarías de familia, Policía o Fiscalía.



Con la denuncia se activa la ruta de atención, para que la víctima pueda asistir a la valoración en Medicina Legal. En algunos puntos en el país, el Instituto cuenta con profesionales que evalúan el riesgo en el que se encuentra una mujer para brindar protección.



Les corresponde, entonces, a las alcaldías y gobernaciones generar las casas refugio a las que las mujeres puedan asistir cuando estén en riesgo.



¿Hay subregistro en el número de casos de violencia intrafamiliar?

Sí hay subregistro porque las cifras que presentamos desde la institucionalidad obviamente dependen de la misión de cada una de las entidades; el Instituto reporta cifras solamente de aquellas mujeres que asisten a valoración forense, después de que han puesto la denuncia. Pero también están aquellas que, siendo víctimas de violencia intrafamiliar, no consultan a ninguna entidad del Estado ni al sector salud.



¿En qué se está fallando para que se presenten estos casos de violencia contra la mujer?

​

Parte de la obligación del Estado es dar protección a estas víctimas de violencia intrafamiliar, pero, desafortunadamente, esos mecanismos de protección son los que están fallando frente a estas mujeres.



A veces no se tienen las rutas claras para que las mujeres tengan un sitio donde consultar, para que las protejan cuando su vida está en riesgo, y no damos la respuesta efectiva como Estado colombiano para que realmente las medidas de protección sean eficaces, que realmente se protejan las vidas de las mujeres. Entonces, creo que aún falta que los mecanismos, que están escritos en la ley, funcionen de manera adecuada.



