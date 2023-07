Este 26 de julio se posesionó oficialmente Vilma Velásquez Uribe como cónsul en Puerto Príncipe, Haití.



Hace más de 20 años esto no ocurría, porque a finales de 2002 se cerró la embajada de Colombia allá y la atención a los colombianos que residen en ese país caribeño se hacía a través de la embajada en República Dominicana. El último cónsul honorario que se nombró fue Julio César Santa Martínez, quien ya dejó el cargo.



Este es un paso que anunció el canciller Álvaro Leyva desde enero de este año. Y es que la decisión se tomó, dice el Ministerio ed Relaciones Exteriores, "como una de las acciones que reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con el fortalecimiento de las relaciones de Colombia con el Caribe".



La nueva cónsul tendrá un reto clave en esta nueva etapa de las relaciones diplomáticas en lo que tiene que ver con la atención a las familias de los colombianos que están detenidos en ese país y son señalados de asesinato al presidente Jovenel Moise.

Grupo de sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, en Puerto Príncipe (Haití). Foto: Efe

EL TIEMPO ha conocido las denuncias de algunos de los seres queridos de los presos quienes señalan que el contacto con los detenidos ha sido prácticamente imposible. Agregan que en varias oportunidades han intentado enviar cartas o cajas con alimento y medicina, pero “se las han robado”.



“El proceso es aún peor porque uno ve que avanzan los demás, porque todos los sospechosos tienen abogado y nuestros familiares no. Entonces ellos van avanzando y nosotros quedándonos atrás esperando el agua sucia de los demás”, le dijo a este diario hace unos meses Milena Carmona, esposa del subteniente Jheyner Alberto Carmona, uno de los detenidos en Puerto Príncipe.



Y es que la situación que señalan los familiares es crítica, pues los colombianos detenidos, según dicen, no cuentan con un abogado ni un traductor que los acompañe en su defensa.



Este diario conoció que la nueva cónsul se reunió el pasado 6 de julio con algunos de los seres queridos. Hubo un encuentro con cuatro de los representantes de las familias y ellos le entregaron por escrito sus peticiones. Para este grupo de seres queridos, el diálogo fue un gesto que valoraron.



Aunque no se comprometió a cosas puntuales, EL TIEMPO conoció que les expresó que el primer paso era establecer una relación con la dirección del penal donde están los colombianos para permitir el ingreso de los familiares y hacer gestiones humanitarias para lograr el envío de medicina y alimentos. "Ha estado muy dispuesta y atenta", señalan los familiares.



Pero este proceso abre algunas dudas, especialmente por las condiciones de seguridad para la diplomática en medio de estas gestiones que empezará a adelantar, pues el anterior cónsul honorario, por ejemplo, fue amenazado cuando intentó conseguirles un abogado a los detenidos.



Haití vive en constante temor por la violencia que ejercen las bandas armadas. Foto: EFE/ Johnson Sabin

En el Ministerio han señalado que desde el Gobierno hay voluntad para poder colaborar con el seguimiento al estado de los colombianos detenidos en ese país, "para procurar la protección y defensa de sus derechos humanos, en particular las garantías al debido proceso".



Por el lado de los familiares, expresan que si bien agradecen este paso diplomático que se dio, temen en las trabas que pueda tener la cónsul para conocer el estado de los colombianos. Reviva acá una entrevista con Sondra McCollins, quien representa a las familias de los colombianos:

¿Quién es la nueva cónsul en Haití?

De acuerdo con el perfil compartido por la Cancillería, Velásquez Uribe es magistra en Bellas Artes aplicadas de la Universidad de Gotemburgo, Reino de Suecia y "ha dedicado su vida principalmente al trabajo artístico y a luchar por la justicia social y la paz".



También estudió Arte y Diseño en la Universidad de Gotemburgo. Sus tesis de grado fueron basadas en la cultura haitiana.



Estuvo vinculada con la Organizaciones de Derechos Humanos como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Asociación de Familiares de Presos Políticos. Su pareja, Rafael Valencia Muñoz, desapareció en Colombia.

"Siempre se ha interesado en los procesos productivos, por lo cual trabajó con diferentes cooperativas de indígenas y grupos de mujeres en procesos de industria artesanales", señala la Cancillería.



En 1991 se fue de Colombia y se refugió en Suecia. Se vinculó con la organización Brigadas Internacionales de Paz PBI, de la que fue representante legal y jefe de formaciones para voluntarios que eran enviados a Colombia, México y Sri Lanka.



Velásquez habla además español, inglés, sueco y creole (la lengua criolla hablada en Haití).



Aura Saavedra

