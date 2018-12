Belisario Betancur, entre la paz y dos grandes tragedias

Su origen no podía ser más humilde. Nació en las montañas de Antioquia (4 de febrero de 1923), en la vereda El Morro de la Paila, en Amagá, en una vivienda de adobe muy pobre, en donde casi todo escasea, sobre todo cualquier comodidad.



Hijo de un arriero antioqueño, el expresidente Belisario Betancur nunca tuvo recato en admitir que “eran muy ricos”, porque como no tenían nada, en últimas se consideraban dueños de todo.



Sus padres Rosendo Betancur y Ana Otilia Cuartas tuvieron 22 hijos, pero sólo cinco sobrevivieron. “Yo era el número dos, pero mi hermano mayor –que se llamaba Belisario– falleció. Como en las familias campesinas antioqueñas morían tantos hijos, existía la tradición de ponerle el nombre del fallecido al hijo siguiente. De ahí mi nombre y creo que nunca he podido perdonar a mi papá por habérmelo puesto”, le dijo en una entrevista a Semana.



De hablar pausado y lleno de anécdotas, Belisario, como comúnmente era conocido, en varias ocasiones recordó que fue el primero de la familia que logró calzarse zapatos. Fue uno de los pocos privilegios que tuvo en su infancia.