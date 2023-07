“Bajo la ley internacional, Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental extendida dentro de las 200 millas náuticas de la línea de base de la costa continental de Colombia. No se debe delimitar un área de titulación superpuesta (a la de otro Estado)”.



Esos son los términos del argumento clave del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que enterró definitivamente ayer en La Haya la pretensión del régimen de Daniel Ortega de extender su plataforma continental 200 millas adentro del subsuelo marítimo colombiano.

En la que es considerada la mayor victoria diplomática del país en décadas, y como resultado de un trabajo iniciado en el gobierno Santos, proseguido en el de Iván Duque y ahora concluido en el de Gustavo Petro, 13 de los 17 jueces que componen el principal órgano jurídico de Naciones Unidas rechazaron las tres pretensiones de Nicaragua en el caso.



En el proceso, secuela de la primera demanda que perdió Colombia en el 2012 y que afectó 70 mil kilómetros de su mar territorial, los nicaragüenses alegaban derecho a extender su plataforma continental más allá de sus 200 millas náuticas medidas desde la línea base de su costa (ver gráfico).

Dicha prolongación implicaba un solapamiento dentro de las 200 millas en las que Colombia tiene soberanía y jurisdicción. Esa pretensión puntual sobre el lecho y el subsuelo marino atacaba una zona rica en reservorios de petróleo y gas.



La Haya consideró que la demanda no tenía piso a la luz del Derecho Internacional y, en consecuencia, descartó cada una de las solicitudes que había hecho Nicaragua.



Así, el fallo leído por la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, también rechazó la intención nicaragüense de desconocer la ubicación en el Caribe del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como referente del derecho de 200 millas náuticas de zona económica exclusiva para Colombia. La Corte consideró que “Nicaragua no tiene derecho a una extensión plataforma continental dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de San Andrés y Providencia”.



Y en cuanto a la tercera solicitud nicaragüense, en la que se cuestionaba los derechos marítimos que generan para Colombia Serranilla, Bajo Nuevo y Serrana, la CIJ argumentó que independiente de los derechos que tengan estas islas colombianas a zonas económicas exclusivas y plataforma continental, “no se debe delimitar ningún área de derechos superpuestos”.



El agente del equipo de defensa de Colombia y el exsecretario de la CIJ, Eduardo Valencia-Ospina, destacó que “victorias completas son poco frecuentes en la Corte”, en referencia a que el tribunal no concedió ninguna de las pretensiones de Managua.

Delegación de Nicaragua en Corte de la Haya escuchando el fallo sobre el litigio con Colombia. Foto: Captura de video.

Con la decisión, Colombia mantiene todos sus derechos y su soberanía sobre la plataforma continental y todos sus recursos naturales, en especial los de hidrocarburos. Esto, de paso, es un golpe para el régimen de Daniel Ortega, ya que ese país buscaba tener acceso a los ricos depósitos que hay en el suelo del Caribe y que ese gobierno ha planeado explotar, especialmente con empresas chinas. El fallo reafirma otro punto clave, ya definido en el segundo fallo del pleito: que Colombia conserva la plena soberanía para proteger la reserva Área Marina protegida Seaflower.



Aunque esta disputa quedó cerrada en su aspecto jurídico, sigue sin resolverse cómo se cumplirá el fallo del 2012, que aunque reafirmó la soberanía nacional sobre el archipiélago, sí afectó el mar territorial colombiano. “Ahora se deben definir las fronteras con el Caribe, que quedaron desdibujadas con el fallo de 2012, y comenzar a retomar la normalidad en San Andrés (...) El tema del diferendo nos ha cortado relación y cercanía con el Caribe y eso es lo que queremos recuperar”, asegura Harold Bush, polítogo raizal.



La negociación diplomática de límites es el paso a seguir, pero en este proceso ya no intervendrá La Haya, que ya sentó una posición definitiva e inapelable. Colombia ha mantenido su posición de que una modificación de su territorio por el solo fallo del 2012 no es posible, por prohibición constitucional. Así, la única ruta es negociar un nuevo tratado con Managua, que deberá ser ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional.



‘No tenemos temor a una nueva demanda’

Carolina Olarte, coagente de Colombia Foto: Cancilleria

Carolina Olarte, coagente y embajadora en Países Bajos, le contó a EL TIEMPO detalles sobre el fallo.



¿Qué ganó Colombia con este fallo?



Colombia protegió de manera contundente la soberanía de las áreas marinas desde la masa continental y el territorio insular.



¿Temen que haya una nueva demanda por parte del país centroamericano?



No tenemos temor alguno ya que Nicaragua no podrá materializar nuevamente sus pretensiones expansionistas, como lo ha hecho desde 2001, a través de demandas ante la Corte Internacional de Justicia.



¿Cuál fue la clave de la victoria completa para Colombia?



La clave de la victoria es la clara existencia de una política de Estado que defendió los derechos soberanos de Colombia mediante argumentos jurídicos contundentes que convencieron en su totalidad a la Corte.



¿Qué mensaje les envían a San Andrés y a todo el país?



Este es un día histórico para todo el país y en particular para la comunidad raizal y para todas las personas que habitan el archipiélago. Este fallo es sin duda alguna la victoria internacional más importante en estrados judiciales para Colombia que debería convocarnos a la unidad nacional.

AURA MARÍA SAAVEDRA ÁLVAREZ

REDACCIÓN POLÍTICA

@AuraSaavedra_

