Víctor Muñoz, el ex director del Departamento Administrativo de Presidencia del gobierno del ex presidente Duque, en entrevista con EL TIEMPO, respondió a los señalamientos que hizo el ex senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.



Bolívar señaló en una entrevista que, supuestamente, la administración anterior compró un "aparto" para "chuzar" la campaña del presidente Gustavo Petro. Dicho dispositivo, según sus declaraciones, podía hacer "grabaciones e interceptaciones".



El ex senador Gustavo Bolívar, en una entrevista, dijo que desde la Presidencia de la República se adquirió un sofisticado equipo para chuzar al Pacto Histórico...



Eso es una absoluta infamia. El gobierno del ex presidente Iván Duque, ante todo, cumplió a cabalidad la constitución y la ley, fue un garante de la oposición, y del estado de derecho. Nada más lejano a lo que dice el ex senador.



La Presidencia de la República no adquirió ningún equipo con esos fines, nunca se impartió una orden en ese sentido. Es curioso que el senador haga esas aseveraciones cuando aparecen los temas de denuncias de bots pagos en Rusia para atacar contradictores y sabotear el proceso electoral.

El ex senador denuncia que se compraron equipos desde la Consejería de Seguridad Nacional con el propósito de infiltrar la campaña del Pacto Histórico. ¿Cuáles fueron los consejeros de seguridad nacional durante el Gobierno de Iván Duque, ellos tenían autonomía para comprar estos equipos?



Los consejeros de seguridad nacional fueron, el Doctor Rafael Guarín, que duró del 7 de agosto de 2018 al 12 de enero del 2022; el Doctor Juan C. Restrepo, del 12 de enero del 2022 al 27 de mayo del 2022, y yo que estuve encargado del 27 de mayo al 7 de agosto.



Ningún consejero tiene autonomía de comprar equipos, o hacer inversiones, sin tener el marco jurídico que respalde la estrategia y el propósito en sí mismo. Todos los procesos de contratación asociados a la estrategia zonas futuro, se hacían a través de Fondo Paz.



El Congreso de la República aprobó la Ley 1948 en diciembre del año 2018, que es la ley que prorrogó la conocida Ley de Orden Público (Ley 418 de 1998), en la cual se creó la estrategia de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral como una iniciativa para atender los territorios.



Los principales objetivos de esta estrategia eran: reforzar medidas de protección a la población, fortalecer el Estado Social de Derecho, el imperio de la Ley, priorizar y acelerar la prestación de servicios sociales y defender el agua, la biodiversidad y el medio ambiente.



Dentro de las muchas actividades o proyectos que se financiaron, había un componente de fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública en general, bajo el entendido de que estas inversiones permitieran contar con los instrumentos y herramientas idóneas que permitieran el cumplimiento de las funciones de las Fuerzas para garantizar la vida e integridad de los colombianos de los territorios priorizados.



Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico. Foto: Senado de la República

¿Es decir, sí existía una posibilidad de apoyar a las fuerzas militares de acuerdo a la ley?



No solo existía la posibilidad en el marco de la ley, sino que existía una estrategia de fortalecimiento diseñada para este propósito a las zonas futuro con intervención integral en infraestructura, programas sociales, y apoyo a la fuerza pública.



Como lo mencioné, era una estrategia coordinada para buscar en conjunto con los territorios llegar de manera integral a las zonas más afectadas y olvidadas.



Es importante mencionar que la estrategia de las zpnas futuro fue aprobada en el Congreso de la República a través del Plan Nacional de Desarrollo.

El ex senador habla de un equipo que costó 3.600 millones de pesos que se le entregaron al Ejército Nacional...



Revisando las inversiones que se realizaron en la estrategia, se compraron dos equipos cercanos a ese valor para la Policía Nacional, y no al Ejército como él lo dice. Las compras se hicieron mediante el mecanismo de convocatorias públicas abiertas, reglamentadas en el manual de contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia.



El primer equipo se adquirió en el año 2021 y tuvo un costo de $2.950.000.000 y fue entregado a la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión en Villavicencio, el día 29 de diciembre de 2021. El segundo equipo se adquirió en el año 2022 y fue entregado también a la Policía Nacional, con destino a la región del Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba, el día 22 de septiembre de 2022. Es decir, se entregó en el período del presidente Gustavo Petro. Este equipo tuvo un costo de $3.425.000.000 y también fue por convocatoria pública abierta.

¿Qué características tienen esos equipos que se adquirieron para la Policía?



Estos equipos tienen unas especificaciones técnicas definidas por la propia Policía Nacional y con ellos se identifica la presencia y ubicación de dispositivos con tecnologías GSM, de manera no invasiva.



¿Qué significa lo de 'no invasiva'?



Que esos equipos no interceptan comunicaciones. Son equipos tácticos, móviles, de ubicación de señales para la lucha contra el terrorismo, contra el secuestro. No son equipo de interceptación de ningún tipo, ni de audio ni de video.



Estos equipos se usan para salvar vidas, para prevenir delitos. Están en las regiones combatiendo el crimen.

Gustavo Petro, presidente. Foto: Presidencia de la República

El senador Bolívar menciona que estas compras no se informaron en el empalme...



Eso es falso. Iniciando porque todas estas compras se hacen mediante convocatoria abierta a través de SECOP, y en los informes de empalme se encuentra en la documentación de los equipos de fortalecimiento adquiridos por Fondo Paz.



En las comisiones de empalme se acordó entregar los procesos contractuales en curso y los de contratación que, de hecho, es información pública, dado que no tiene reserva por ley.



¿Que otros equipos de apoyo a las Fuerzas Militares y de Policía se adquirieron?



Ambulancias, lanchas, radios, vehículos para transporte, drones.

Usted mencionó al inicio de la entrevista el tema de los bots y Rusia. ¿Por qué dice que el exsenador Bolívar utiliza esto como mecanismo distractor?



La red Twitter publicó información en la que se evidencia que con estrategias coordinadas, y quién sabe financiadas por quién, atacaron al ex presidente Iván Duque, a los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández.



Lo que vemos con las declaraciones del ex senador es una estrategia, como lo decía el señor Guanumen en los 'Petrovideos', de mentir, cruzar las líneas éticas, atacar al adversario, todo muy método de distracción de la atención ciudadana.



¿Algo que quisiera agregar?



Gustavo Bolívar es un experto en novelas, y quiere iniciar su campaña a la alcaldía con esta estrategia. Sorprende el mensaje en la entrevista del novelista y ex senador, sobre la salida de oficiales, quiere decir que están tomando decisiones no profesionales, sino con chismes.



