El próximo 3 de febrero, Andrés Mayorquín, antiguo asesor de la jefa de Gabinete María Paula Correa, asistirá a una audiencia pública después de que se detectaron “faltas gravísimas” en su conducta, mientras trabajaba en Presidencia.



(Puede leer: Humberto de la Calle pone en duda su candidatura al Senado)



Después del escándalo de contratación pública en el que se vio envuelta su esposa, Karen Vaquiro, se pretende esclarecer si Mayorquín habría incurrido o no en tráfico de influencias para favorecerla. Víctor Muñoz explicó a EL TIEMPO las últimas medidas que el Gobierno Nacional ha tomado a partir de este caso.

Hablemos del caso Mayorquín. ¿Por qué sucedió esto si hay tanto énfasis del gobierno Duque de transparencia?

En este tema de los contratos de prestación de servicios se deben generar controles adicionales para que esto no se repita. No es un delito tener más de un contrato y eso no está prohibido, se debe tener la idoneidad y la capacidad de la ejecución de los mismos. Lo que es claro es que nadie puede usar su cargo para lucrarse, o que se lucren terceros. En temas de transparencia, plataformas como Paco y Secop, desarrolladas y fortalecidas en este gobierno, son precisamente las que permiten este control ciudadano, a hoy pasamos de 240 entidades que reportaban información en el 2018 a 838 entidades con uso obligatorio en el 2022, esto precisamente es el uso de la tecnología para cerrarle el paso a la corrupción.

Usted anunció la directiva presidencial 01 de 2022, ¿qué busca solucionar?

Esta directiva presidencial tiene como objetivo establecer directrices frente a los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. Es obligatoria para entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Antes de la suscripción de un contrato de prestación de servicios se deberá verificar, a través de los portales de Paco y Secop, si la persona tiene otros contratos de la misma naturaleza suscritos y si esto permite por idoneidad y capacidad de cumplir el objeto de los mismos. Para identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión riesgos en la toma de decisiones, a lo largo de la ejecución de los contratos, las entidades deberán hacer seguimiento continuo, consultando la información registrada en las plataformas tecnológicas del Estado. En conclusión, se busca blindar al Estado durante estos procedimientos contractuales.



(Puede leer: 'A la consulta deben llegar solo 3 precandidatos': Juan Manuel Galán)

Facebook Twitter Linkedin

Karen Vaquiro y su esposo Andrés Mayorquín, exasesor presidencial. Foto: Archivo particular

¿Están mirando si hay otros casos como los de Mayorquín?

A través de la directiva presidencial se realizarán acciones concretas, como lo es el reporte hasta segundo grado de consanguinidad, búsqueda de información proactiva en los sistemas de información sobre la contratación, y en el proceso de interventoría con el fin de evitar que se repitan casos como el de Mayorquín.

En relación con la directiva presidencial 01, ¿qué va a pasar con las personas que ya tienen varios contratos?

Quiero hacer énfasis en que tener mas de un contrato con el Estado no es ningún delito. Por ejemplo, existen médicos que prestan sus servicios en más de una IPS o abogados que asesoran procesos administrativos en más de una entidad, la naturaleza de los servicios o productos que entregan, permite por idoneidad y capacidad de ejecución poder tener más de un contrato.

¿Qué va a pasar con Mayorquín?

El 21 de enero de 2022 la Oficina de Control Interno Disciplinario dictó pliego de cargos citando a audiencia pública al señor Andrés Mayorquín, endilgando de manera provisional dos cargos en su contra por la comisión de faltas disciplinarias calificadas como gravísimas, de acuerdo con lo establecido en el Código Único Disciplinario, las cuales de llegar a determinarse posterior al juicio disciplinario, podría conllevar a su destitución e inhabilidad de 10 a 20 años conforme está planteado en la ley mencionada para este tipo de faltas.

El Presidente de la República, durante su posesión en el 2021, le asigno 4 tareas: vacunación masiva, reactivación económica, Paz con legalidad y torre de control, hablemos de estos ejes. ¿Cuál es el balance de la vacunación masiva? ¿Cuántas vacunas se han aplicado a la fecha?

Nuestro mayor objetivo es continuar con unas tasas bajas de hospitalización y muerte. FACEBOOK

TWITTER

Seguimos avanzando y hemos logrado metas que muchos creían que nunca llegarían. La cifra de vacunados al 18 de enero de 2022 es de más de 30,2 millones de colombianos con el esquema completo, se han distribuido más de 70,8 millones, se han aplicado 68,8 millones de dosis, y hoy tenemos el 77.6% de la población con al menos 1 dosis, 60% con esquemas completos y casi 5 millones con dosis de refuerzo.

Nuestro mayor objetivo es continuar con unas tasas bajas de hospitalización y muerte y sobre todo proteger la vida de los colombianos, por lo que debemos continuar sin descanso hasta lograr la mayor inmunidad de la población. Hoy estamos enfocados en las dosis de refuerzo de nuestra población adulta. Esto es lo que salva vidas y debe ser la cita más importante.

Colombia a pesar de tener gran cantidad de vacunas, ha recibido diferentes donaciones ¿cómo están esas cifras?

Gracias a las buenas relaciones del gobierno en cabeza del Presidente Iván Duque, hemos recibido más de 7 millones de dosis por donaciones, de las cuales 6 millones corresponden al gobierno de Estados Unidos y 1 millón a España. En los próximos días llegaran otros 6.9 millones de dosis 5.4 millones del gobierno de España y 2.4 millones del gobierno de Alemania. Las donaciones que hemos recibido pueden sumar más de 200 millones de dólares.



(Puede leer: 'Que no vengan a atacar ahora a la Fuerza Pública': Duque)

Háblenos del balance en lo económico ¿cómo ve este aspecto?

Es un balance muy positivo. Un crecimiento cercano al 9,7%, con repunte en todos los sectores es un resultado extraordinario, tanto para el Gobierno como para los hogares colombianos, el comercio y los empresarios, que debe llenar de orgullo a todo el país. Recordemos que a inicio de año se proyectaba para Colombia un crecimiento del 5%, y este prácticamente se duplicó. En julio de 2020 el presidente Duque lanzó la estrategia de reactivación para el país, denominada Compromiso por Colombia, que incluye la ejecución de obras y proyectos en todos los sectores y en las regiones del país, con el fin de recuperar el empleo e impulsar el emprendimiento, acelerando la construcción de grandes obras de infraestructura, impulsando el sector agrario, así como de proyectos de Transición Energética y de transformación digital. Y, así mismo, haciendo una gran inversión social con programas sociales dirigidos a los más vulnerables, como Ingreso Solidario, pero también al desarrollo de programas en educación, vivienda y abastecimiento de agua potable, entre otros. Pero, además, incluyendo un enfoque sostenible.

¿Cuáles son los resultados en materia de empleo?

La senda de recuperación se mantiene. En noviembre de 2021 la tasa de desempleo se ubicó en 10,8%, lo que representa una disminución de 2,5 pps versus el mismo mes del año 2020. Estamos al 1,6 pps de retornar a niveles pre pandemia, lo que habla de la resiliencia de la economía colombiana, y de la eficacia de planes como el PAEF, Ingreso Solidario, los 3 días sin IVA y los buenos resultados que también se han tenido en materia de inversión.



(Le recomendamos: Exministro Murillo denuncia veto en coalición Centro Esperanza)

¿Hay preocupación por la inflación?

El crecimiento inflacionario es un fenómeno mundial en esta etapa de pandemia y de reactivación. Colombia presenta una inflación de 5,62%, inferior a la de países como México (7,4%), Chile (7,2%) y Estados Unidos (7,0%). De acuerdo a la OCDE, se espera que la inflación alcance su punto máximo en el primer trimestre del 2022, y luego se modere hasta llegar a niveles presentados antes de la pandemia.

Y en crecimiento para el año 2022 ¿cuáles son los riesgos?

La OCDE pronostica para Colombia un crecimiento de 5,5% en el año 2022, mientras que el Banco de la República lo proyecta en 4,7% y el Ministerio de Hacienda en un 4,3%. Estas cifras son alentadoras en todos los aspectos. La economía del país ha demostrado su fortaleza y dinamismo, además que, desde el Gobierno nacional se han realizado, y se siguen realizando, todos los esfuerzos necesarios para que el país crezca, para que se cree empleo y haya inversión. Sin embargo, lo que nos ha demostrado la pandemia es que siempre deben tenerse en cuenta las distintas variables que trae en cuanto a, por ejemplo, la llegada de nuevas variantes del covid-19 y el impacto en la cadena de suministros global por la crisis de contenedores. Es por esto que hay que recordar que ante el virus no se debe bajar la guardia, por lo que es vital mantener la vacunación masiva.

Ya quedan menos de 200 días para que Colombia tenga un nuevo Presidente. ¿Cuál es la estrategia para el cierre?

Vacunación masiva con más de un 80 % con al menos 1 dosis, y el 70 % con esquema completo como prioridad, reactivación económica procurando llegar a niveles de empleo pre pandémicos, concluir las grandes obras de infraestructura, cumplir con el plan de reconstrucción del archipiélago de San Andrés y Providencia, mantener el acelerador a fondo para honrar más de 190 de las 203 propuestas de campaña, cumplimiento en más de un 85% los retos planteados en el plan nacional de desarrollo, pese a que tuvimos mas de un año de pandemia.

POLÍTICA

En otras noticias de Política

- Gustavo Petro suma nuevos apoyos del liberalismo



- Petro inscribió su precandidatura presidencial ante la Registraduría