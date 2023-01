En la mañana de este 16 de enero, el designado embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Víctor De Currea-Lugo, respondió a los señalamientos de acoso sexual que volvieron a comentarse en la opinión pública luego de que se conoció su nombramiento.



En el texto, le dijo al presidente Gustavo Petro que deja en sus manos la decisión de continuar o no con la designación.



(En contexto: ¿Por qué hay molestia por nombramiento de Víctor De Currea-Lugo como embajador?)

"Este señor que acaba de nombrar Gustavo Petro en la embajada de Emiratos Árabes tiene MÚLTIPLES denuncias gravísimas por acoso y abuso sexual hacia sus estudiantes de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional", escribió en su perfil la representante del movimiento Dignidad, Jennifer Pedraza.



También le criticó al Gobierno: "¿No que "el Cambio es con las mujeres"? Dejen de revictimizarlas AL MENOS".

Facebook Twitter Linkedin

La representante a la Cámara por el Movimiento Dignidad, Jennifer Pedraza. Foto: Prensa Jennifer Pedraza

Ante esto, el nuevo embajador publicó una carta de respuesta en su portal web. Allí, sostuvo que las acusaciones son las que iniciaron 2014, cuando era profesor de la Universidad Javeriana. "Estos señalamientos siguieron durante mi paso por la Universidad Nacional de Colombia. Sobre estos temas escribí una detallada columna, publicada en la revista Semana en febrero de 2018".



En ese texto que señala De Currea-Lugo mencionó que si bien pidió que se hicieran las respectivas denuncias, al final no se hicieron, dijo él. Aceptó que ha tenido novias jóvenes y que una pareja fue estudiante suya de un curso que él dictaba.



"Eso no me hace ni pederasta, ni violador, ni abusador. Una de ellas, con la que conviví fue mi alumna. Y en el curso que le dicté fue evaluada por otro profesor con autorización explícita del decano y con conocimiento de todos los estudiantes del curso, en una relación de la que hasta el rector estaba informado ¿Dónde está el abuso?", agregó en ese momento.



(En otras noticias: Germán Vargas Lleras denunció que su hija fue golpeada en aeropuerto)

En el escrito que publicó este lunes señaló: "No pienso pedir perdón por ser varón heterosexual y me parece muy bajo definir a una persona sobre la edad de su pareja".



También manifesta que las acusaciones y "matoneo" que ha vivido en los últimos días provienen de "grupos de izquierda, dogmáticos, cerrados y puristas. Incluso ONG de derechos humanos se han sumado a la tendencia de condenar y después preguntar. Eso implica un problema mayúsculo para ellas, existencial: si creen en los Derechos Humanos, como aparentemente lo hacen, deberían respetar la presunción de inocencia y el debido proceso".



De Currea-Lugo, por otro lado, le pide a la representante Pedraza retractarse de lo que publicó en sus redes sociales. Manifestó que "los rumores" siempre habían sido en la línea del acoso, y no del abuso, como lo dijo la congresista. "Creo que ella sabe que “denuncia” implica, necesariamente, la existencia de un proceso penal y que mentir de esa manera constituye un delito que puede dar lugar a una pena de cárcel".



(Además: ¿Cuáles son los dos regalos que le hizo Verónica Alcocer al papa Francisco?)



Asegura que no es enemigo de los debates sobre la violencia sexual y que "mientras muchas hablaban de género en cafeterías, yo estaba en otros países trabajando a favor de las víctimas".

Tengo dudas de si quienes me persiguen a nombre del feminismo son herederas de las brujas que quemaron o más bien de los inquisidores que las quemaron FACEBOOK

TWITTER

En su carta, sostiene que le cuesta trabajo aceptar como feminismo a lo que él señala como una "legión que se cree con superioridad moral para decir quién tiene derecho a qué y van dañando gente por el mundo con total impunidad, cercenando su derecho a la libertad de expresión y su derecho al trabajo".



Añade: "Tengo dudas de si quienes me persiguen a nombre del feminismo son herederas de las brujas que quemaron o más bien de los inquisidores que las quemaron.



El embajador designado acepta que ha incurrido en prácticas machistas de las cuales, dice, se arrepiente.

'Apoyar la paz con ellos no me hace ni eleno ni acosador'

La carta publicada en su página web también hace mención a las negociaciones con el Eln. Según De Currea-Lugo, las acusaciones sobre sus supuestos casos de acoso también han sido usadas para "condenar su búsqueda de paz" con ese grupo armado.



"Ante su incapacidad para encontrar prueba alguna que me vincule con tal grupo, también han echado mano de este argumento. Yo he apoyado de manera comprometida la paz con los elenos, no me arrepiento de mis esfuerzos, pero apoyar la paz con ellos no me hace ni eleno ni acosador", afirma.



(Le recomendamos: Las grietas que abre la falta de protocolos del cese del fuego)



A la Universidad Nacional le pidió examinar su conducta mientras fue profesor y a la Universidad Javeriana, explicar detalladamente las causas de su renuncia voluntaria.



"Si la cancelación de personas se impone como práctica política, la sociedad se verá abocada a una nueva ola de dogmatismo y de persecución, la búsqueda del puro y la renuncia a la libertad de expresión", concluyó.



Acá puede leer la carta completa:

Aquí respondo, de manera detallada, a las acusaciones en mi contra. Dejo en manos del presidente Petro la decisión final. Gracias por las voces de apoyo recibidas: https://t.co/UFpsWE95Wd Fin del comunicado — Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) January 16, 2023

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

Los leo en auralv@eltiempo.com